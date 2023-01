Fajne halowe przetarcie

Organizatorem piłkarskich zmagań w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach był miejscowy MKS. - Chodziło głównie o zabawę oraz wprowadzenie do pierwszych treningów - wyjaśnił Mateusz Adamiec. - No i było to fajne przetarcie przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego. Było widać, że każdy stęsknił się na futbolem po świąteczno-noworocznej przerwie.

Do turnieju ostatecznie zgłosiło się siedem drużyn. Oprócz gospodarzy na parkiecie zaprezentowali się także: Błękitni Jurand Pasym, LKS Różnowo, MKS Korsze, Orlęta Reszel, Naki Olsztyn oraz GLKS Jonkowo.

W pierwszym meczu turnieju MKS Jeziorany zremisował 2:2 z MKS Korsze, a potem wszystkie drużyny zagrały systemem każdy z każdym. Ostatecznie puchar zgarnęła ekipa Naki, która w lidze okręgowej zajmuje obecnie piąte miejsce w grupie 2. Olsztyńska drużyna znalazła się wyżej w tabeli od Orląt Reszel tylko dlatego, że miała lepszy bilans bramkowy. Obydwa zespoły odniosły po cztery zwycięstwa, a w bezpośrednim pojedynku padł remis 1:1.

- Turniej pod względem sportowym i organizacyjnym stał na bardzo wysokim poziomie - ocenił Mateusz Knifka, kapitan Naki. - Pojedynki w większości były bardzo wyrównane, o czym może świadczyć fakt, że do ostatniego meczu walczyliśmy o zwycięstwo. Bardzo fajnie, że turniej przyjął formułę gry każdy z każdym, ponieważ mogliśmy sprawdzić się na tle wszystkich zespołów. Jako Naki zbyt często w hali nie gramy, ale w Jezioranach z meczu na mecz nasza gra wyglądała coraz lepiej. Warto zauważyć, że przyjechaliśmy bez bramkarza, więc duże słowa uznania należą się Mateuszowi Zawadzkiemu, który w tej sytuacji musiał stanąć między słupkami.

* Wyniki: MKS Jeziorany - MKS Korsze 2:2, GLKS Jonkowo - LKS Różnowo 0:1, Orlęta Reszel - Naki Olsztyn 1:1, Jeziorany - Błękitni Jurand Pasym 1:0, Różnowo - Korsze 1:0, Orlęta - Jonkowo 2:1, Błękitni Jurand - Naki 0:1, Jeziorany - Różnowo 0:2, Orlęta - Korsze 3:1, Błękitni Jurand - Jonkowo 4:0, Różnowo - Naki 1:2, Jeziorany - Orlęta 1:1, Błękitni Jurand - Korsze 2:1, Naki - Jonkowo 4:0, Różnowo - Orlęta 1:2, Jeziorany - Naki 1:1, Różnowo - Błękitni Jurand 1:2, Korsze - Jonkowo 2:1, Orlęta - Błękitni Jurand 1:1, Jeziorany - Jonkowo 3:1, Naki - Korsze 1:1.

Tabela turnieju

1. Naki 12 +6

2. Orlęta 12 +4

3. Błękitni 10 +4

4. Różnowo 9 +1

5. Jeziorany 9 +1

6. Korsze 5 -3

7. Jonkowo 0 -13