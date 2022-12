Jedna kwarta i po robocie

• AZS UJK Kielce — Roś Pisz 79:88 (18:20, 12:33, 19:18, 30:17)

ROŚ: Świtaj 17 (1x3), Bondarenko 12, Kazimierczuk 7 (1x3), Stanisławajtys 5 (1x3), Zapert 2 oraz Bessman 20 (3x3), Rogalski 9 (1x3), Lackowski 8, Zajkowski 5, Pellowski 3 (1x3),

AZS UJK Kielce to kolejny zespół na rozkładzie Rosia Pisz. „Jeziorowcy” nic nie robili sobie z najdłuższego wyjazdu w sezonie, zresztą będącego czwartym kolejnym meczem na boisku rywali z rzędu, i zapisali na swoim koncie zwycięstwo 88:79. To ósma wygrana piszan w jedenastym występie w sezonie. W debiutanckich rozgrywkach Roś też miał na koncie osiem zwycięstw, ale na ich koniec.

Spotkanie w Kielcach lepiej rozpoczęli bardzo młodzi reprezentanci gospodarzy, którzy prowadzili 8:3 i 16:7. Piszanie w pierwszych minutach mieli problemy ze skutecznością, a rozgrywający Patryk Zapert szybko popełnił dwa przewinienia i po niespełna trzech minutach gry trener Roman Skrzecz zdecydował się na zmianę.

Na boisku pojawił się Mateusz Bessman, który przed tygodniem pauzował z powodu kontuzji. Kapitan Rosia dał sygnał do lepszej gry. „Jeziorowcy” zdobyli dziesięć punktów z rzędu i pierwszą kwartę zamknęli prowadząc 20:18. Krótka przerwa nie wybiła piszan z uderzenia, druga odsłona meczu była ich prawdziwym popisem. W kolejnych dziesięciu minutach punktowało aż siedmiu zawodników Rosia, a dorobek 33 punktów to najlepsze zespołowe osiągnięcie w kwarcie w tym sezonie.

Roś prowadził po pierwszej połowie 53:30, więc podopiecznym Romana Skrzecza nie pozostało nic innego, jak kontrolować przebieg gry. W trzeciej kwarcie plan udało się zrealizować bez zarzutów, ale w ostatniej odsłonie piszanie pozwolili gospodarzom na zbyt wiele. Co prawda nie było aż tak nerwowo, jak w poprzedniej serii meczów w Lublinie, gdy w końcówce przewaga stopniała tylko do czterech punktów, ale wynik z kielczanami powinien być wyższy niż końcowe 88:79.

— Cieszy zwycięstwo, ale musimy grać bardziej konsekwentnie, żeby kontrolować przebieg całego spotkania — mówi Mateusz Bessman, kapitan Rosia. — Do połowy starannie wypracowaliśmy ponad 20 punktów przewagi. Po przerwie drużyna z Kielc zaczęła grać bardziej agresywnie i trafiać więcej rzutów z dystansu, przez co nasza przewaga zaczęła topnieć — dodaje zawodnik Rosia.

Mateusz Bessman powrót do gry zaznaczył najwyższą zdobyczą punktową w zespole. Choć na boisku spędził mniej czasu niż w poprzednich starciach tego sezonu, to i tak zdobył 20 pkt. Kolejny bardzo dobry występ zanotował Jan Świtaj, który zaliczył 17 punktów i 12 zbiórek, czyli znów double-double.

Do końca pierwszej części rozgrywek i do krótkiej przerwy świąteczno-noworocznej piszanie będą podejmować rywali we własnej hali. No i będą to przeciwnicy z nieco wyższej półki, z którymi Roś walczy w tym sezonie o miejsca w fazie play-off. Już w środowy wieczór niemal derbowy mecz z Żubrami Białystok. „Jeziorowcy” w krótkiej historii rywalizacji z zespołem z Podlasia jeszcze nie przegrali ani w lidze, ani w sparingach, a stawką najbliższego meczu będzie m.in. przedłużenie serii spotkań bez porażki w tym sezonie we własnej hali.

Wyniki 12. kolejki: Lublinianka Lublin – Znicz Pruszków 58:99, Legion Legionowo – Ochota Warszawa 70:43, Isetia Warszawa – Tur Bielsk Podlaski 67:68, Żubry Białystok – Legia Warszawa 84:65, Energa Warszawa – Sokół Ostrów Mazowiecka 90:69, Trójka Żyrardów – Kolejarz Radom 103:74,

Pauzował: Probasket Mińsk Mazowiecki

II LIGA

1. Energa 21 1011:757

2. Znicz 21 997:777

3. Tur 20 919:791

4. Żubry* 20 931:824

5. Trójka 19 904:753

6. Roś 19 853:752

7. Legion* 17 950:975

8. Isetia 16 896:723

9. Kolejarz 16 873:929

10. Probasket 16 812:891

11. Ochota 14 761:871

12. Sokół 14 757:875

13. Kielce* 14 905:1130

14. Lublinianka 13 775:1005

15. Legia 11 738:912

*mecz więcej

Harmonogram 13. kolejki:

środa: Sokół – Probasket, Znicz – Trójka, Tur – Lublinianka (wszystkie o 19), Ochota – Isetia, Roś – Żubry (oba o 19.30), Legia – Legion (20), Kolejarz – Energa (20.30),

Pauzują: Kielce

Łukasz Szymański