Lewandowski zaproszony do Olsztyna. Zwycięzcy Pucharu Tymbarku spotkali się z reprezentacją Polski i obejrzeli mecz z Holandią

PIŁKA NOŻNA\\\ Co można wygrać w największym turnieju piłkarskim dla dzieci w Polsce? Przede wszystkim spełnione marzenia. Wiedzą to laureaci tegorocznej edycji rozgrywek „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, którzy ostatnie dni z pewnością zapamiętają na długo.

Za nimi spotkanie z całą reprezentacją Polski, wizyta na treningu kadry, zajęcia z trenerami kadr młodzieżowych oraz wspólne oglądanie meczu Polska-Holandia z trybun PGE Narodowego.

Nagroda główna za wygranie Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zarezerwowana jest dla najlepszych z najlepszych. Aby ją otrzymać piłkarze i piłkarki z czterech najzdolniejszych dziecięcych drużyn w kraju musieli pokonać tysiące konkurentów i przebrnąć kilka etapów sportowej rywalizacji.

Wśród dziewczynek były to drużyny UKKS Katowice (U10) oraz Beniaminek Krosno (U12), zaś wśród chłopców SP18 Mamy Talenty Olsztyn (U10) i SP5 Gdańsk (U12).

Wzniesienie pięknego pucharu podczas Wielkiego Finału na PGE Narodowym było tylko jednym ze spełnionych marzeń i początkiem wielkiej przygody, której ciąg dalszy rozpoczął się w czwartek w Warszawie.

Czy Lewandowski zapoznał się z piłkarkami FC Barcelony? Jaki był przełomowy moment w karierze Milika i kto sprawił, że Zieliński gra w piłkę nożną?

Tuż po przyjeździe do stolicy na młode zawodniczki i zawodników czekała ogromna niespodzianka – spotkanie z seniorską reprezentacją Polski. Dla dzieci była to niepowtarzalna okazja, by przybić piątkę z boiskowymi idolami, zebrać wymarzone autografy, zrobić pamiątkowe zdjęcie i zadać celne i niekoniecznie łatwe pytania.

Okazało się, że z przepytywaniem piłkarzy zdolna młodzież radzi sobie równie dobrze, jak ze strzelaniem goli na boisku. A wszystko odbyło się w bardzo pozytywnej atmosferze z dużą dawką dobrego humoru.

– Szybko, nalejcie mu wody, zaschło mu w gardle! – tak z uśmiechem koledzy z reprezentacji, zareagowali na dłuższe milczenie Przemysława Frankowskiego, gdy zawodnik udzielał odpowiedzi na pytanie zadane przez Kubę Abramowicza z SP5 Gdańsk. Frankowski, zapytany o to, czy zmieniłby coś w swojej karierze długo zastanawiał się nad komentarzem, po czym stwierdził, że wszystkie dotychczasowe decyzje były trafne.

Równie trudne i dojrzałe pytanie dzieci skierowały do Piotra Zielińskiego, który został zapytany o to, co sprawiło, że zaczął grać w piłkę nożną. Pomocnik włoskiego Napoli wskazał na silne tradycje rodzinne – inspiracją dla Zielińskiego byli tata (były piłkarz, trener i nauczyciel WF-u) oraz jego bracia.

Arkadiusza Milika, przepytał z kolei Paweł Bisikiewicz z drużyny SP 18 Mamy Talenty Olsztyn. Chłopiec poprosił napastnika Juventusu Turyn o wskazanie przełomowego momentu w karierze. Milik stwierdził, że nie było jednego, konkretnego wydarzenia, a to gdzie znajduje się obecnie zawdzięcza konsekwencji i systematycznej pracy.

Ostatnie pytanie trafiło do Roberta Lewandowskiego. – Czy zaaklimatyzował się Pan już w nowym mieście i czy miał Pan okazję spotkać się z piłkarkami FC Barcelony? – dopytywała Maja Gąsior z UKKS Katowice. Kapitan reprezentacji potwierdził, że w Hiszpanii czuje się doskonale i z dumą reprezentuje nowe barwy. Przyznał również, że często spotyka żeńską sekcję Barcelony, ponieważ mają okazję trenować na tym samym obiekcie.

Dla Lewandowskiego to nie był jednak koniec niespodzianek. Zespół z Olsztyna przygotował dla niego kilka pięknych prezentów, wśród których znalazła się m.in. grafika z legendarnym 41. golem strzelonym w Bundeslidze w sezonie 2020/2021, proporczyk klubowy oraz… zaproszenie na wspólny trening do stolicy Warmii.

— Wiemy, że czasami bywa Pan w okolicy i mamy nadzieję, że kiedyś uda się nam zagrać razem w piłkę — napisali chłopcy w przekazanym liście.

Z PGE Narodowego do Legia Training Center

Środowe popołudnie również przebiegło pod znakiem wielkich, piłkarskich emocji. Z sali hotelowej dziecięce drużyny przeniosły się bowiem na PGE Narodowy, gdzie kadra odbyła oficjalny trening przed czwartkowym spotkaniem Ligi Narodów.

Oglądanie całego zamkniętego treningu reprezentacji było dla młodych piłkarzy i piłkarek olbrzymim przeżyciem, ale jeszcze większym z pewnością było wspólne kibicowanie z trybun największego stadionu w Polsce. Wszyscy triumfatorzy Turnieju otrzymali bowiem bilety na mecz Polska — Holandia.

— Cała nagroda główna to dla dzieci niesamowite przeżycie. Większość dziewczynek z naszej drużyny po raz pierwszy widziała piłkarzy reprezentacji na żywo, pierwszy raz pojawiła się na meczu reprezentacji czy oficjalnym treningu. Jako trenerzy mamy już pewne doświadczenie i wiemy jak wyglądają takie spotkania, ale w oczach dzieci widać wielkie zaskoczenie i prawdziwą radość, której nie sposób ukryć — mówi Tomasz Nawrocki, trener dziewczęcego zespołu UKKS Katowice.

Przed meczem Ligi Narodów na triumfatorów XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” czekała jeszcze jedna niespodzianka — profesjonalne zajęcia z trenerami kadr młodzieżowych, prowadzone przez Dariusza Gęsiora – trenera męskiej reprezentacji U15 oraz Paulinę Kawalec – trenerkę kobiecej kadry U15. Spotkanie odbyło się na obiekcie Legia Training Center w Książenicach, a dodatkową atrakcją był pokaz sztuczek piłkarskich przygotowany przez Łukasza Chwieduka, znanego także jako LukiPoland, finalistę programu „Mam Talent”.

— Każdy z etapów nagrody to dla dzieci nie tylko piękne emocje, ale także bezcenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Dzięki spotkaniu z kadrą i udziałowi w zajęciach w Książenicach, chłopcy i dziewczynki zobaczyli w jakim miejscu mogą się kiedyś znaleźć — podkreśla Maciej Kostrzewa, trener SP5 Gdańsk, zwycięzców Turnieju w kategorii U12 chłopców.

Już w październiku zapisy do nowej edycji!

Finał na PGE Narodowym oraz wyjątkowa nagroda główna to dla wszystkich młodych piłkarzy i piłkarek z całej Polski doskonała zachęta, by wziąć udział w kolejnej edycji rozgrywek. Zapisy ruszają już w październiku, a szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronach Finał na PGE Narodowym oraz wyjątkowa nagroda główna to dla wszystkich młodych piłkarzy i piłkarek z całej Polski doskonała zachęta, by wziąć udział w kolejnej edycji rozgrywek. Zapisy ruszają już w październiku, a szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronach www.zpodworkanastadion.pl oraz www.laczynaspilka.pl

— Szykujemy się już do kolejnej edycji rozgrywek. Wezmą w niej udział inni zawodnicy, z młodszego, ale również bardzo mocnego rocznika. Jak zawsze powalczymy o najwyższe cele, ale najważniejszy pozostanie rozwój i dobra zabawa. To Turniej, w którym z pewnością warto brać udział. Jest bowiem nie tylko szansą na spełnienie marzeń, ale także pozwala na znaczące przyspieszenie rozwoju piłkarskiego dzieci — mówi trener zespołu SP18 Mamy Talenty Olsztyn, Piotr Żurawel.

Wtóruje mu Tomasz Nawrocki z drużyny UKKS Katowice. — Starty w tym Turnieju wpisane są w nasze DNA. „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to najlepszy i najlepiej zorganizowany turniej w Europie. Cieszymy się, że znów będziemy mogli wziąć udział w tych wyjątkowych rozgrywkach. Cieszy również fakt, że z roku na rok coraz większą część uczestników stanowią dziewczynki — podkreśla Nawrocki.

W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wzięło już udział ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym od 16 lat jest firma Tymbark.



red

źródło: materiały organizatorów