Indykpol AZS drugi w Suwałkach. Jeszcze jeden turniej i rusza (Plus)liga!

SIATKÓWKA\\\ Indykpol AZS Olsztyn przygotowuje się do nowego sezonu PlusLigi. Zawodnicy prowadzeni przez Javiera Webera zajęli drugie miejsce w XIII Memoriale Józefa Gajewskiego w Suwałkach. Bilans akademików z Kortowa to jedno zwycięstwo i jedna porażka.

Ekipa Indykpolu AZS Olsztyn do Suwałk pojechała już w większym składzie. Na początku tygodnia do drużyny dołączyli bowiem Robbert Andringa i Moritz Karlitzek. Po weekendzie, do Olsztyna zawitają: Mateusz Poręba, Taylor Averill i Joshua Tuaniga. Najdłużej będziemy czekać na Kubę Hawryluka i Kamila Szymenderę, którzy rozpoczynają w niedzielę mistrzostwa Europy do lat 20.

W półfinałowym spotkaniu XIII Memoriału Józefa Gajewskiego, Indykpol AZS Olsztyn zmierzył się z gospodarzami turnieju, ekipą Ślepska Malow Suwałki. Każdy z trzech setów dostarczył kibicom sporo emocji, a lepsi w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła okazali się olsztynianie. Z dobrej strony pokazał się debiutujący w biało-zielonych barwach Moritz Karlitzek (15 pkt., 69% skuteczności w ataku), a statuetkę MVP odebrał Karol Butryn (17 pkt., 60% skuteczności).

— O wyniku tego spotkania zadecydowały pojedyncze akcje. Możemy być zadowoleni z gry w systemach, które zostały wprowadzone przez trenera Javiera. Część osób, które były z nami w poprzednim sezonie, już je znała. Są już z nami także nowi zawodnicy, więc wszyscy musimy się „uczyć” pewnych zachowań. Z całą pewnością — może być jeszcze lepiej — stwierdził po czwartkowym spotkaniu Karol Jankiewicz, rozgrywający olsztynian.

W wielkim finale, Indykpol AZS zmierzył się z Treflem Gdańsk. Dla obu drużyn było to już trzecie spotkanie w trakcie tegorocznego okresu przygotowawczego (wcześniejsze wyniki to 1:3 oraz 2:2). Spotkanie o zwycięstwo w turnieju było jednostronnym widowiskiem. Ekipa znad Bałtyku zagrała lepiej w każdym elemencie gry, a olsztynianie popełnili sporo niewymuszonych błędów. Trefl Gdańsk zwyciężył 3:0, a Indykpol AZS Olsztyn zajął 2. miejsce w XIII Memoriale Józefa Gajewskiego.

— W meczu ze Ślepskiem zagraliśmy na świeżości. Zabrakło nam tego w drugim dniu, lecz też trzeba przyznać, że ekipa z Gdańska postawiła mocne warunki. Nie zagraliśmy w pełni swoich możliwości. Czekamy z niecierpliwością na kolejnych zawodników, którzy dołączą do nas po weekendzie. Dopiero teraz wkraczamy w rytm meczowy — przyznał po piątkowym spotkaniu Jakub Ciunajtis, libero akademików.

W przyszły weekend ostatnie sparingi przed startem PlusLigi. Olsztynianie wezmą udział w turnieju towarzyskim w Nowym Dworze Mazowieckim. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur w półfinale zmierzy się z LUK Lublin (sobota, 24.09 o godz. 14:30). Drugą parę tworzą Projekt Warszawa i Ślepsk Malow Suwałki. Przegrani zmierzą się w niedzielnym meczu o 3. miejsce (godz. 11:00), a finał rozpocznie się o godz. 13:30.

Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce sezonu 2022/23 Indykpol AZS Olsztyn zagra w hali widowiskowo-sportowej w Iławie z drużyną Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, czyli mistrzem Polski i zwycięzcą (dwa razy z rzędu) siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz zaplanowano na sobotę 1 października, początek o 14.45.



