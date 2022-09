Przed nami 11. kolejka II ligi. Stomil i Olimpia grają na swoim terenie

Stomil Olsztyn

Piłkarze Stomilu coraz bardziej znajdują się w dolnych rejonach ligowej tabeli. Co prawda olsztyńska drużyna w ostatnich dwóch spotkaniach nie przegrała, ale też nie wygrała.

Podopieczni Szymona Grabowskiego po dziesięciu spotkaniach zgromadzili na koncie jedenaście punktów. Złożyły się na to dwa zwycięstwa, pięć remisów, Stomil zaliczył dotychczas trzy porażki. I właśnie przez te remisy olsztyńska drużyna znajduje się na 13. miejscu, a więc dwa oczka od strefy spadkowej.

W ostatnich dwóch spotkaniach olsztyńska drużyna zanotowała właśnie remisy. I co z tego, że podopieczni Szymona Grabowskiego zbierają dobre recenzje za grę, skoro nie przynosi to oczekiwanego rezultatu? Najpierw Stomil zremisował bezbramkowo ze słabo grającą Pogonią Siedlce, a tydzień temu 1:1 na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie. Z tego meczu o tyle można wyciągnąć pozytyw, że Stomil potrafił odwrócić losy spotkania, bo było 0:1, ale gola na wagę remisu strzelił kapitan Karol Żwir.

W niedzielę w pojedynku 11. kolejki olsztynianie zmierzą się na swoim terenie z rezerwami Śląska Wrocław. Trener Grabowski będzie mógł już skorzystać z usług Sebastiana Szypulskiego, który w ostatnim meczu pauzował za nadmiar żółtych kartek. Do treningów po kontuzji powrócił Bartosz Waleńcik i tym samym wzmocni rywalizację na środku obrony. Nadal kontuzjowany jest Dawid Kalisz.

W meczu ze Śląskiem II olsztyńscy fani zobaczą nowe logo sponsora na koszulkach Stomilu. Sponsorem złotym olsztyńskiego drugoligowca została firma Przemysłówka Holding, która wspomaga finansowo klub już od 2015 roku. Teraz, jak czytamy w komunikacie prasowym klubu, zwiększyła finansowanie.

— Chcemy w możliwie jak najszybszym czasie zbudować odpowiedni budżet, aby bić się o awans — przekonuje Tomasz Żukowski, wiceprezes Stomilu. — Pewnie, że możemy siedzieć i narzekać. Lepiej jest jednak działać, szukać rozwiązań, pozytywów. Mimo, że na płaszczyźnie sportowej zanotowaliśmy regres, to na płaszczyźnie marketingowej jesteśmy dziś bardziej konkurencyjni niż w 1. lidze, a to jest kluczowe dla sponsorów i partnerów — dodaje.

Fani natychmiast zaczęli się zastanawiać czy podpisanie umowy z nowym sponsorem oznacza, że do Stomilu trafi napastnik, bo skuteczność to największa z "pięt achillesowych" olsztyńskiej drużyny. Okienko transferowe zamknięte, ale cały czas można podpisywać kontrakty z piłkarzami, którzy przed końcem sierpnia rozwiązali swoje umowy. Na twitterze zażartował sobie Łukasz Gikiewicz, który napisał cyt.: “Opłacić mam sam siebie czy jak? (uśmiech - red.)".

Pozyskanie napastnika z takim doświadczeniem byłoby hitem transferowym w II lidze, ale do zawodnika nikt ze Stomilu się nie odzywał, co zresztą jest zrozumiałe, bo olsztyński klub zna swoje miejsce w szeregu jeżeli chodzi o budżet. Gikiewicz zapewne niedługo znajdzie sobie inny klub w Polsce, o czym mówi się od dłuższego czasu.

Początek meczu Stomil — Śląsk II w niedzielę o godzinie 15:00.

Olimpia Elbląg

W sobotę o godz. 16.00 Olimpia zagra przed własną publicznością z beniaminkiem, Siarką Tarnobrzeg. Zespół z Elbląga jest faworytem, ale żeby wygrać, musi pokazać waleczność, skuteczność i charakter. Czy będzie lepiej niż w meczu z Hutnikiem Kraków?

W minionej kolejce Olimpia przegrała z Hutnikiem 1:2. Z kolei Siarka, dopiero po 56 dniach od ostatniej ligowej wygranej pod okiem nowego trenera Łukasza Becelli (zastąpił na tym stanowisku Sławomira Majaka), pokonała Garbarnię Kraków 3:2. Bramki dla zwycięskiego zespołu zdobyli: Michał Bierzało, Kamil Adamek oraz Hiszpan Ivan Augusto. Mimo tej wygranej ekipa z województwa podkarpackiego (właściwie od początku rozgrywek) znajduje się w strefie spadkowej. Trzeba też dodać, że po raz ostatni klub ten występował na zapleczu I ligi trzy lata temu. Celem Siarki na ten sezon jest utrzymanie. Rywal elblążan mając na koncie osiem punktów, jest na przedostatnim (17) miejscu w tabeli.

Jak trudne jest zdobywanie punktów, obaj przeciwnicy przekonali się w minionej kolejce. Liga jest tak "zakręcona", że każdy z każdym może wygrać . Na każdy punkt trzeba solidnie zapracować, a niekiedy go nawet wyszarpać. Na pewno zdają sobie z tego sprawę trenerzy.

— W każdym spotkaniu walczymy o zwycięstwo i nie inaczej będzie tym razem — stwierdza Przemysław Gomułka, trener Olimpii. — Żeby zdobywać bramki, musimy grać spokojnie, dokładnie i skutecznie. Przede wszystkim cały zespół musi grać dobrze i to we wszystkich formacjach. Musimy zachować zimne głowy. W piłkę grać potrafimy, byle tylko szczęście nas nie opuszczało — mówi trener elblążan.

— Do gry wracają Łukasz Sarnowski i Marcin Czernis, którzy pauzowali za kartki. Z powodu kontuzji nie zagrają z kolei Michał Kuczałek oraz Marcin Rajch. Na pewno będą 2-3 roszady w wyjściowym składzie — informuje Gomułka.

• Mecze 11. kolejki

sobota: Olimpia Elbląg — Siarka Tarnobrzeg, Garbarnia Kraków — Radunia Stężyca, Pogoń Siedlce — Znicz Pruszków, Górnik Polkowice — Hutnik Kraków,

niedziela: Stomil Olsztyn — Śląsk II Wrocław, Motor Lublin — Wisła Puławy, KKS 1925 Kalisz — Lech II Poznań, GKS Jastrzębie — Zagłębie II Lubin, Polonia Warszawa — Kotwica Kołobrzeg,

PO 10 KOLEJKACH

1. Kotwica 28 22:8

2. Kalisz* 18 18:10

------------------------------

3. Zagłębie II 18 18:20

4. Znicz 17 14:11

5. Polonia* 16 17:10

6. Olimpia 16 14:9

--------------------------------

7. Wisła 14 14:12

8. Jastrzębie 13 10:11

9. Śląsk II 13 15:18

10. Górnik 12 13:14

11. Garbarnia 11 20:21

12. Radunia 11 19:20

13. Stomil 11 12:13

14. Lech II 10 15:17

-------------------------------

15. Pogoń 10 11:15

16. Hutnik 10 19:25

17. Siarka 8 15:24

18. Motor 7 7:15

* mecz mniej

Emil Marecki, Jerzy Kuczyński,