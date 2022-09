Niezłe zamieszanie z tym pucharem. Jeziorak nie jedzie do Bartoszyc, a co z Warmią i Szczypiorniakiem?

PIŁKA RĘCZNA\\\ Na jutro (środa 14 września) zaplanowano finał Wojewódzkiego Pucharu Polski mężczyzn. Do rozgrywek w tym sezonie zgłosiły się trzy zespoły.

Szynaka Meble Jeziorak Iława, Warmia Olsztyn oraz Szczypiorniak Olsztyn — te drużyny były początkowo na liście zgłoszonych do WPP.

Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej nie zdecydował się na losowanie i wyłonienie zwycięzcy poprzez fazę pucharową, a na turniej, do organizacji którego zgłosiły się Bartoszyce. Ta decyzja, jak się ostatecznie okazało, nie wszystkim się spodobała i nastało spore zamieszanie w związku z wyłonieniem wojewódzkiego reprezentanta piłki ręcznej w fazie centralnej Pucharu Polski.

Z turnieju wycofała się drużyna Szynaka Meble Jeziorak Iława. Powód? Zbyt daleka odległość do pokonania w środku tygodnia. Iławę i Bartoszyce dzieli 165 kilometrów, czyli ponad 2 godziny jazdy busem. Do tego iławski klub ma problemy kadrowe, a konkretnie: małą ilość zawodników zgłoszonych w tym momencie do gry. Oprócz tego nie każdy szczypiornista mógłby dostać zwolnienie z pracy w środku tygodnia. Jeziorak miałby spore problemy, żeby rozegrać dwa spotkania (2 mecze po 40 minut każdy) pod rząd.

Gdy o wycofaniu Jezioraka dowiedział się trener Warmii Olsztyn Dariusz Molski, nie krył zdziwienia sytuacją, dlaczego miałby jechać 72 kilometry, żeby rozegrać jedno spotkanie i to w dodatku z olsztyńską drużyną. Do tego trenerowi zespołu uczestniczącego w Lidze Centralnej nie podoba się termin rozegrania finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Już w najbliższą sobotę olsztyńska drużyna rozegra pierwsze spotkanie ligowe w Żukowie z miejscowym GKS-em. Trener Molski obawia się, że na kilka dni przed premierą w kadrze może dojść do urazów, nawet tych drobnych, a przy kadrze 14-osobowej absencja rodzi problem.

Wyszło na to, że finał WPP w piłce ręcznej stał się dla większości kłopotem, a nie możliwością zaprezentowania swoich umiejętności w Polsce z innymi drużynami.

W momencie publikacji tego artykułu żadnej zmiany w tym temacie nie było i finał odbędzie się w Bartoszycach, a wyniki drużyny z Iławy będą weryfikowane jako walkower 0:10. Spotkanie Warmii ze Szczypiorniakiem zaplanowano na godzinę 19:00. W takim przypadku najsensowniej należałoby rozegrać ten mecz w Olsztynie, w hali Liceum nr 5. Tak jak to miało miejsce roku temu, kiedy to spotkanie wygrała drużyna — jeszcze wtedy — Warmii Energa. Na ten moment dotychczasowy strategiczny sponsor “wyskoczył” z nazwy drużyny i nie wiadomo czy powróci.

Do tego tematu, jak i samego finału Wojewódzkiego Pucharu Polski, wrócimy na łamach “Gazety Olsztyńskiej”. Do momentu publikacji artykułu nie udało nam się skontaktować z prezesem Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej, Konstantym Targońskim.

Emil Marecki