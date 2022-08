Ełk zatańczył Mazura z Warmią

PIŁKA NOŻNA\\\ W grupie 1 okręgówki Śniardwy Orzysz i Błękitni Jurand Pasym uratowały remisy w doliczonym czasie. Problemów nie miał natomiast Mazur Ełk, który kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa.

* Victoria Bartoszyce - Wilczek Wilkowo 0:1 (0:0)

Victoria była faworytem sobotniego meczu. Podopieczni trenera Pawła Miłoszewskiego jeszcze w tym sezonie nie stracili punktu (ma jednak zaległe spotkanie z Warmią), natomiast goście w 2. kolejce przegrali 2:5 w Olecku.

No i pierwsza połowa potwierdziła przypuszczenia - bartoszyczanie mieli przewagę, atakowali, strzelali, ale do siatki nic nie wpadło. Kibice mieli nadzieję, że po przerwie wynik wreszcie się zmieni, no i zmienił się, jednak na niekorzyść Victorii, bo gola dla Wilczka strzelił Gabriel Kajak.

* Śniardwy Orzysz - Łyna Sępopol 2:2 (1:0)

Gospodarze objęli prowadzenie z rzutu karnego, którego wykonawcą był Bartosz Szaraniec. Po przerwie ten sam zawodnik ponownie stanął z piłką 11 metrów od bramki Łyny, ale tym razem przestrzelił! A że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, więc zespół z Sępopola najpierw z rzutu wolnego doprowadził do remisu, po czym tuż przed końcem zdobył drugą bramkę! I gdy wydawało się, że Łyna wzbogaci się o trzy punkty, piłkarze z Orzysza po zamieszaniu podbramkowym doprowadzili do remisu.

* Vęgoria Węgorzewo - LKS Różnowo 2:2 (1:0)

Bramki dla gospodarzy: Galiniewski, Gryczka

* Żagiel Piecki - MKS Jeziorany 2:4 (2:3)

Bramki: Kopyść, Polewaczyk - Błaszczyk 2, Złotoucha, Salwowski



* Mazur Ełk - Warmia Olsztyn 3:0 (1:0)

1:0 - Berezowskij (26), 2:0 - Denert (75), 3:0 - Tuttas (90+1)

Mecz mógłby się inaczej potoczyć, gdyby w 65. min olsztynianie, przy stanie 0:1, wykorzystali rzut karny.

* Błękitni Jurand Pasym - MKS Korsze 2:2 (1:1)

0:1 - Harasim, 1:1 - Mikulak, 1:2 - Harasim, 2:2 - Łukaszewski

W dniu meczu 34. urodziny obchodził Ariel Łachmański, wiceprezes i były zawodnik Błękitnych. Pasymscy piłkarze prezentu w postaci zwycięstwa mu jednak nie sprawili, bo zaledwie zremisowali. A mogło być jeszcze gorzej, bo Marcin Łukaszewski do remisu doprowadził dopiero w doliczonym czasie.

* Rona 03 Ełk - Mazur Pisz 0:1 (0:0)

0:1 - Mąka (70)

W pierwszej połowie gospodarze zmarnowali rzut karny, a gdy w końcu trafili do siatki to ze spalonego. Zemściło się to po przerwie...

* Czarni Olecko - Orlęta Reszel 2:4 (0:0)

1:0 - Matwiejczyk (55), 1:1 - Romańczuk (60), 2:1 - Kozłowski (78), 2:2 - Romańczuk (81), 2:3 - Jankiewicz (84), 2:4 - Romańczuk (87)

GRUPA 1

1. Mazur E. 10 10:1

2. Vęgoria 10 7:2

3. Jeziorany 9 9:4

4. Wilczek 9 8:6

5. Korsze 8 15:5

6. Orlęta 7 7:4

7. Victoria* 6 9:2

8. Warmia* 6 13:7

9. Śniardwy 5 9:6

10. Błękitni 5 5:8

11. Łyna 4 3:6

12. Czarni 3 9:15

13. Mazur P. 3 3:15

14. Różnowo 2 5:9

15. Rona 0 1:12

16. Żagiel 0 7:18

* mecz mniej

W grupie 2 rewelacyjnie spisuje się beniaminek Constract Lubawa. Podopieczni trenera Dawida Mederskiego do tej pory odnieśli komplet zwycięstw i są samodzielnym liderem tabeli. W 4. kolejce Constract na wyjeździe wysoko pokonał Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie. Nie był to jednak tak łatwy mecz, jakby wskazywał na to wynik, Gospodarze grali jak równy z równym i z przebiegu gry na tak wysoką porażkę nie zasłużyli.

Prawdziwego pogromu nad Zalewem Wiślanym doznała natomiast Unia Susz, która przegrała w Tolkmicku aż 0:7. Trzy gole dla zwycięzców zdobył Tomasz Włodarczyk. Tylko jedną bramkę mniej strzelił Start Nidzica - podopieczni trenera Adama Zejera rozjechali Radomniaka Radomno, wygrywając 6:0 (klasycznym hat-trickiem popisał się Kamil Godlewski).



* Start Nidzica - Radomniak Radomno 6:0 (3:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Godlewski (13, 16, 40), 4:0 - Jastrzębowski (58), 5:0 - Stasiukiewicz (76), 6:0 - Jastrzębowski (85)

* Drwęca Nowe Miasto Lub. - Constract Lubawa 1:4 (1:2)

0:1 - Banach (16), 1:1 - (29), 1:2 - Sobolewski (45), 1:3 - Szczepański (85 karny), 1:4 - Okuniewski (90)

* Zatoka Braniewo - Czarni Rudzienice 1:1 (0:0)

1:0 - Szpakowski (66), 1:1 - Karczewski (69)



* Naki Olsztyn - Kormoran Zwierzewo 2:3 (0:1)

0:1 - P. Śnieżawski (32), 1:1 - Zawadzki (51), 1:2 - T. Śnieżawski (69), 2:2 - Zawadzki (72 karny), 2:3 - P. Śnieżawski (82)

* Błękitni Orneta - Polonia Pasłęk 3:4 (1:1)

1:0 - Kosobucki (17), 1:1 - Konczewski (45), 1:2 - Wieliczko (60), 1:3 - Lenart (72), 1:4 - Wieliczko (75), 2:4 - Kurywczak (85), 3:4 - Waraksa (90+4)



* Barkas Tolkmicko - Unia Susz 7:0 (1:0)

1:0 - Górski (24), 2:0 - Popiołek (55), 3:0 - Włodarczyk (71 karny), 4:0 - Warsewicz (74), 5:0 - Górski (84), 6:0, 7:0 - Włodarczyk (85, 87)

* Ossa Biskupiec Pomorski - Płomień Turznica 2:0 (0:0)

1:0 - Wiśniewski (46), 2:0 - Komicz (82)



* Delfin Rybno - Iskra Narzym 1:2 (0:0)

1:0 - Pieczkowski (45+1 samob.), 1:1, 1:2 - Arczewski (75, 84)

GRUPA 2

1. Constract 12 18:7

2. Ossa 10 13:1

3. Iskra 10 9:3

4. Start 8 15:5

5. Zatoka 7 13:6

6. Polonia 7 12:11

7. Naki 6 10:10

8. Płomień 6 9:10

9. Barkas 4 10:6

10. Drwęca 4 6:13

11. Unia 4 6:14

12. Delfin 3 8:12

13. Radomniak 3 11:19

14. Kormoran 3 6:18

15. Czarni 2 7:12

16. Błękitni 1 8:4