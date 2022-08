Szukajcie na końcu tabeli, czyli kolejne porażki III-ligowców z woj. warmińsko-mazurskiego

• Sokół Ostróda — Legia II Warszawa 0:2 (0:1)

0:1 — Nojszewski (15, k), 0:2 — Majchrzak (55),

SOKÓŁ: Florczak — Kventsar, Porębski (57 Kopacz), Skiba, Kiełtyka, Mysiorski (46 Banul), Pawluczuk (57 Szałkowski), Musiński, Furman, Święty (72 Malinowski), Kasprzyk,

Kibice Sokoła przeżywają déjà vu z poprzedniego sezonu. Ich pupile pierwsze punkty w rozgrywkach 2021/22 II ligi zdobyli dopiero w jedenastym spotkaniu. Na ten moment ostródzki zespół ma cztery porażki na koncie. Tym razem na własnym stadionie przegrał 0:2 z Legią II Warszawa.

Sokół “ostro” wszedł w to spotkanie, bo w pierwszym kwadransie gospodarze zapracowali na aż trzy żółte karki i sprokurowali rzut karny. Legia II za sprawą Mateusza Musińskiego, który wykorzystał strzał z 11 metra, szybko wyszła na prowadzenie. Goście skupili się na solidnej obronie i po kontrach chcieli podwyższyć wynik spotkania, ale w pierwszej połowie nic ciekawego na stadionie w Ostródzie już się nie wydarzyło.

W drugiej połowie Sokół wyszedł z nastawieniem szybkiego odrobienia strat, ale w 55 minucie było już 0:2. Gospodarze źle wyprowadzili piłkę z własnej połowy, Legia skonstruowała dynamiczną akcję — Jordan Majchrzak minął Tomasza Porębskiego i strzałem z 14 metrów pokonał Norberta Florczaka.

Sokół dopiero po drugim straconym golu zaczął stwarzać konkretne sytuacje w polu karnym Legii. Niestety żaden strzał nie znalazł drogi do celu i były trener drużyny gospodarzy, Piotr Jacek, mógł świętować zwycięstwo w Ostródzie.

Po spadku z II ligi ostródzianie fatalnie zaczęli nowy sezon, już w niższej klasie. W czterech spotkaniach podopieczni trenera Dominika Bednarczyka nie ugrali nawet jednego punktu i są jedyną drużyną w tej lidze z zerowym dorobkiem.

W 5. kolejce Sokół zmierzy się na wyjeździe z Wartą Sieradz (sobota, godz. 17.00).

• Jagiellonia II Białystok — Concordia Elbląg 5:2 (2:2)

0:1 — Drewek (18), 1:1, 2:1 — Twarowski (24, 25), 2:2 — Kopka (42), 3:2, 4:2, 5:2 — Bortniczuk (49, 64, 84)

czerwone kartki: Szmydt (85, niesportowe zachowanie), Spychka (90 faul) — obaj Concordia

CONCORDIA: Woźniak — Spychka, Szawara, Edil (75 Rękawek), Bukacki (68 Rudziński), Drewek, Jarzębski, Kopka (68 Kaczorowski), Szmydt, Szramka (60 Łęcki), Pelc (75 Nestorowicz),

W pierwszym meczu wyjazdowym w tym sezonie piłkarze Concordii przegrali z rezerwami Jagiellonii. Tylko do przerwy byli równorzędnym rywalem dla gospodarzy, na dodatek kończyli spotkanie w dziewiątkę.

W odróżnieniu od ostatniego meczu z Legionovią (2:4), w wyjściowym składzie Concordii zabrakło Bodriego Akubardii (uraz mięśnia). Nie wystąpił też bramkarz Szymon Matysiak, zastąpił go Maciej Woźniak, dla którego był to debiut w zespole.

Pojedynek rozpoczął się od obustronnych ataków, ale to elblążanie pierwsi stworzyli dogodną sytuację i ją wykorzystali. W 18 minucie Szymon Drewek sfinalizował dośrodkowanie w pole karne Eryka Jastrzębskiego i po uderzeniu głową piłka swoje miejsce znalazła w siatce. Kilka minut później, a dokładnie w 24 min, nie bez winy bramkarza Woźniaka, Maciej Twarowski, po strzale z pola bramkowego doprowadził do remisu. Minutę później ten sam zawodnik wyprowadził Jagiellonię II na prowadzenie. Przy biernej postawie defensywy gości, wyszedł na czystą pozycję i będąc sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował dobrej sytuacji.

Ambitnie grający elblążanie jeszcze przed przerwą strzelili gola i doprowadzili do remisu. Zawodnik miejscowych Paweł Olszewski w walce o piłkę ze Szmydtem, za wysoko uniósł nogę przed polem bramkowym i arbiter odgwizdał rzut wolny pośredni. Radosław Bukacki zagrał krótko do Łukasza Kopki i ten, uderzając tuż przy słupku, skierował futbolówkę do siatki.

O końcowym rezultacie miała rozstrzygnąć druga połowa spotkania. Po przerwie trener gospodarzy Adrian Siemieniec wprowadził do gry Macieja Bortniczuka, a ten mu podziękował za to strzeleniem trzech goli, zdobywając klasycznego hat-tricka. Dwie bramki zdobył po błędach obrony elbląskiej. Jakby tego było mało, Concordia kończyła mecz w dziewiątkę. Najpierw Szmydt wdał się w przepychankę z piłkarzem gospodarzy i za niesportowe zachowanie zobaczył czerwony kartonik. Z kolei Ivan Spychka sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Twarowskiego.



Kolejny mecz ligowy Concordia rozegra u siebie w niedzielę o godz. 12 z Pogonią Grodzisk Maz.

POZOSTAŁE WYNIKI 4 KOLEJKI:

• Błonianka Błonie — Unia Skierniewice 0:1 (0:1)

• Broń Radom — Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:4 (1:2)

• Lechia Tomaszów Mazowiecki — Warta Sieradz, 21 sierpnia, 12:00

• Pogoń Grodzisk Mazowiecki — Olimpia Zambrów, 21 sierpnia, 13:00

• Legionovia Legionowo — ŁKS II Łódź, 21 sierpnia, 17:00

• Pelikan Łowicz — Pilica Białobrzegi, 21 sierpnia, 17:00

• Ursus Warszawa — Mławianka Mława, 21 sierpnia, 17:00

TABELA III LIGI

1. Świt 12 12:3

2. Legia II 8 7:3

3. Unia 8 3:1

4. Jagiellonia II 6 12:9

5. Legionovia* 6 8:5

6. Mławianka* 6 7:6

7. Pelikan* 6 5:4

8. Broń 6 7:8

9. Pogoń* 5 5:3

10. Pilica* 4 6:6

11. Błonianka 4 3:4

12. Ursus* 4 5:7

13. Olimpia* 4 2:5

14. ŁKS II* 3 3:3

15. Warta* 3 6:7

16. Lechia* 1 3:7

17. Concordia 1 4:11

18. Sokół 0 6:12

* mecz mniej

Emil Marecki, Jerzy Kuczyński,