Tygrysy ruszą na poligon. Przetrwają tylko najlepsi

Międzynarodowy tłum, ostry wycisk, pot. Czasem krew, czasem łzy. Po dotarciu do mety, zawsze, niesamowita satysfakcja z przezwyciężenia własnych słabości. Innymi słowy — Bieg Tygrysa!

Słynny cykl biegów ekstremalnych zgromadzi w sobotę 20 sierpnia na poligonie pod Orzyszem blisko 350 śmiałków z Polski i zagranicy (na czele z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej NATO).

W przeszłości nie wszyscy potrafili sprostać morderczej trasie. Zwłaszcza, że dosłownie podczas każdej z poprzednich edycji dopisywały upały. Na słynny, niemiłosiernie przypiekany słońcem wojskowy poligon pada wówczas jedynie cień… legendarnej „Jednostki Karnej”.

Cień jednostki karnej

Orzyski bieg ekstremalny garściami czerpie bowiem z tradycji okrytego "mieszaną sławą" 7 Oddziału Dyscyplinarnego 1370. Od początku lat 70-tych żołnierze "będący na bakier z dyscypliną" trafiali do tej jednostki, by przejść "szkołę życia". Jeśli podołali 40-dniowej służbie, do końca życia mogli cieszyć się przydomkiem tytułowego „Tygrysa”. I choć czasy się zmieniły, to jedno pozostało niezmienne: jeśli "charakternicy" mogą zostać gdzieś bezlitośnie "przeczołgani", to właśnie w Orzyszu, określanym mianem Wojskowej Stolicy Polski.

Pomoże w tym blisko 100 przeszkód, którymi najeżona zostanie przeszło 30-kilometrowa trasa. Od tych naturalnych (śmiałkom wielokrotnie przyjdzie np. przeprawiać się przez gęste zarośla, jezioro, pieszo pokonywać rzeki oraz „kradnące” buty głębokie błoto) po sztuczne (przedzieranie się przez „ciężki sprzęt” w postaci czołgów i innych pojazdów opancerzonych, nie zapominając przy tym o niezliczonych ściankach, zasiekach, równoważniach itp.).

Do dyspozycji śmiałków oddane zostaną trzy kategorie indywidualne: Cross Poligonowy (21 km + przeszkody naturalne, w dowolnym ubiorze), Zaprawa (15 km + 30 przeszkód sztucznych i naturalnych, w dowolnym ubiorze) oraz ta najbardziej elitarna — Duża Beczka (30 km, ponad 80 przeszkód naturalnych i sztucznych, dodatkowe obciążenie, obowiązkowe buty i spodnie typu wojskowego). Główną bazą imprezy, podobnie jak w poprzedniej edycji, będzie plaża miejska w Orzyszu.

Kamil Kierzkowski

Start i meta ulokowane zostaną ponownie na plaży miejskiej w Orzyszu, fot. Kamil Kierzkowski