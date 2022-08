Olsztyńskie zwycięstwo w jaskini lwa. Zbigniew Staniszewski na prowadzeniu w cyklu FIA CEZ

W wielkim finale Staniszewski pokonał najgroźniejszego przeciwnika, Alesa Fucika w volkswagenie polo. Trzeci był Miroslav Neuman w mitsubishi lancerze, tuż za podium znalazł się drugi z Polaków, Łukasz Złotnicki w fordzie fiesta. Staniszewski z Fucikiem zapisali na swoich kontach po dwa zwycięstwa w biegach kwalifikacyjnych, ale to olsztyński kierowca wykręcił najlepszy czas wyścigu i ostatecznie wygrał tę część zawodów.

Zwycięstwa w biegu finałowym oraz kwalifikacjach oznaczają komplet punktów na koncie Staniszewskiego i umocnienie się na prowadzeniu w klasyfikacji cyklu.

— Było bardzo ciężko. Zgodnie z przypuszczeniami Fucik na swoim torze, w jaskini lwa, dał nam się mocno we znaki — mówił kierowca z Olsztyna już po zmaganiach w Sedlcanach.

— Nastawiliśmy się na mega przeprawę i zespół był niesamowicie zmobilizowany do zawodów. Dopracowaliśmy wszelkie najmniejsze szczegóły, aby żaden element wyścigowego weekendu nas nie zaskoczył. Przypuściliśmy potężny atak od samego początku do końca. Czech był zaskoczony. Wygrał co prawda dwa pierwsze biegi kwalifikacyjne, jechał naprawdę koncertowo, ale kolejne dwa padły łupem naszego zespołu — dodaje Staniszewski, który w niedzielny poranek wykręcił rekordowy czas wyścigu, dzięki temu wygrał kwalifikacje i do finału przystąpił z pole position.

— W finale po bardzo rozsądnej jeździe prowadziłem od startu do mety, dodatkowo Fucik popełnił błąd w drugim okrążeniu i zwycięstwo było bardzo wyraźne. Bardzo chciałem zrewanżować się Czechowi za porażkę tu, w Sedlcanach, dwa miesiące temu. Dlatego cieszy mnie to zwycięstwo niezmiernie. Dziękuję całemu zespołowi, który spisał się znakomicie. Samochód był świetnie przygotowany, jechał jak wymarzony. Często mówię w takich sytuacjach, że auto we wszystkim pomagało, w niczym nie przeszkadzało. Jestem zadowolony, bo znacząco odskoczyliśmy w punktacji mistrzostw. Wygraną dedykuję mojej pięciomiesięcznej córce , która po raz pierwszy w życiu była na zawodach rallycrossu. Wracamy do kraju i przygotowujemy się do wrześniowej rundy w Austrii — dodaje kierowca.

Klasyfikacja FIA CEZ Sedlcany, 6-7.08.2022

1. Zbigniew Staniszewski (ford fiesta RX), 4:22,953

2. Ales Fucik (volkswagen polo), 4:27,351

3. Miroslav Neumann (mitsubishi lancer), 4:30,559

...

4. Łukasz Złotnicki (ford fiesta), 4:38,275

FIA CEZ 2022 po 7 rundach:

1. Zbigniew Staniszewski — 136 pkt

2. Ales Fucik — 89 pkt

3. Łukasz Złotnicki — 64 pkt

