AZS UWM zagra w II lidze

- Złożyliśmy pismo do PZPS o chęci grania w II lidze - wyjaśnia trener Paweł Borkowski. - Pokazaliśmy, że mamy zawodników oraz finanse, aby uczestniczyć w tych rozgrywkach, w efekcie otrzymaliśmy zgodę.

- Grupy II ligi zostały powiększone, stąd taka decyzja PZPS - dodaje Andrzej Grygołowicz, drugi trener olsztyńskiego zespołu. - Do tej pory w naszej grupie grało dziesięć zespołów, a teraz będzie dwanaście, m.in. z Chełma, Spały, Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy. Nie spowoduje to jednak wydłużenia rozgrywek, bo niektóre mecze pewnie będą wyznaczane na środy, dzięki czemu sezon zasadniczy powinien się się skończyć w kwietniu.

Olsztynianie przygotowania do sezonu rozpoczną 16 sierpnia, a w zespole powinno pojawić się kilka nowych twarzy, chociaż większość zawodników została. - Dołączą do nas nowi siatkarze m.in. z Zielonej Góry i Ostródy - mówi Paweł Borkowski. - Duże zmiany będą na rozegraniu, bo odchodzi Hubert Lasecki. Udało nam się jednak dogadać z zawodnikiem, który do Olsztyna przychodzi na studia.

Początek przygotowań do sezonu zaplanowano na 16 sierpnia. W planach są m.in. turnieje w Kortowie i Augustowie, natomiast rozgrywki rozpoczną się 1 października.