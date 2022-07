Co słychać u trzecioligowców?

W pierwszym zestawieniu grali bardziej doświadczeni zawodnicy, z kolei po przerwie na boisku pojawili się głównie młodzi piłkarze. Do przerwy zdecydowaną przewagę miał trzecioligowiec - wynik strzałem z głowy otworzył Maksim Kventsar, po czym klasycznym hat-trickiem popisał się testowany napastnik. - Budujemy zespół, ale ja też muszę scalać wyjściową jedenastkę - mówi trener Bednarczyk. - Niedługo przecież zagramy ważny pucharowy mecz w Jastrzębiu (27 lipca w rundzie wstępnej PP - red.). Wiem, kogo bym chciał w wyjściowym składzie na pucharowe spotkanie, ale młodzi chłopcy, którzy zagrali w drugiej połowie, też fajnie się pokazali. Rotacje więc mogą być, tym bardziej że cały czas negocjujemy kontrakty z nowymi zawodnikami.

Natomiast w sobotę Sokół zagrał z III-ligową Gedanią Gdańsk. Trenerzy obydwu zespołów umówili się, że spotkanie potrwa 120 minut (4 x 30). Podobnie jak we wcześniejszym sparingu w pierwszej odsłonie meczu widzieliśmy teoretycznie silniejszą jedenastkę Sokoła, po czym szansę dostali młodzi zawodnicy. Gedania trzykrotnie wychodziła na prowadzenie i ostatecznie wygrała 3:2. Dla Sokoła Ostróda bramki zdobyli zawodnicy testowani.

W tygodniu Sokół rozegra dwa kolejne sparingi: we wtorek z Olimpią Grudziądz, a w sobotę z Concordią Elbląg, która ostatnio na wyjeździe zremisowała 2:2 (1:1) z Jaguarem Gdańsk. Gole dla elblążan zdobyli Bukacki (na 1:1 w 21. min) i Wieliczko (na 2:2 w 80. min).

W Concordii zagrało 19 zawodników, w tym ośmiu testowanych. Wśród nich znaleźli się m.in. bramkarze Czajor (KKS Kalisz) i 30-letni Denczuk (Metalist Charków) oraz Akubardia (Shevardeni 1906 Tbilisi), Nahorny (Ahrobiznes Wolochyjsk), Kruczkowski (Bałtyk Koszalin), Kaczorowski (Lechia II Gdańsk) i dwaj młodzieżowcy: Jarzębski (Stal Głowno) oraz Tandecki (Arka II Gdynia).

W 79. min Jaguar powinien podwyższyć rezultat na 3:1, ale nie wykorzystał rzutu karnego, bo strzał obronił testowany Artur Denczuk.