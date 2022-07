Wpadka mistrza Polski

Gospodarze to przecież aktualny mistrz Polski, natomiast Stal poprzedni sezon zakończyła dopiero na 14. miejscu. Jednak w polskiej lidze „mistrz” to termin jedynie umowny - przecież Legia, poprzedni „mistrz”, w minionym sezonie długo była w strefie spadkowej. Czy teraz „Kolejorz” pójdzie jej niechlubnym śladem? W tej chwili jeszcze za wcześnie na takie opinie, ale na pewno dają do myślenia niedawne porażki w Superpucharze, eliminacjach do Ligi Mistrzów (1:5 w Karabachu) i teraz w Ekstraklasie. Reasumując, w czerwcu holenderski trener John van den Brom, który zastąpił Macieja Skorżę, podpisał z Lechem dwuletni kontrakt, ale na jego miejscu jeszcze byśmy rodziny do Poznania nie sprowadzali...

W zdecydowanie odmiennym nastroju był z kolei Adam Majewski, trener Stali, który powiedział: - Przed spotkaniem nikt na nas nie stawiał, tymczasem zagraliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy sytuacje, pomógł nam bramkarz, a to też kluczowe w takich meczach.

Bramkarz, o którym wspomniał szkoleniowiec mielczan, to Bartosz Mrozek, który w Poznaniu zaliczył efektowny debiut w Ekstraklasie. Co ciekawe, poprzedni sezon Mrozek spędził w drugoligowych rezerwach... Lecha, skąd Stal go wypożyczyła. A Adam Majewski to trener, który co prawda kiedyś nie poradził sobie w pierwszoligowym Stomilu, ale za to teraz radzi sobie całkiem nieźle w ekstraklasowej Stali.

Jeszcze więcej kibiców, bo ponad 14,5 tysiąca, przyciągnął mecz w Kielcach, gdzie Korona zmierzyła się z Legią, która - po raz pierwszy od bardzo dawna - nie jest wymieniana wśród kandydatów do mistrzowskiej korony. Do przerwy goli nie było, ale w 61. min czerwoną kartkę otrzymał Wieteska z Legii, więc wydawało się, że szala przechyliła się na stronę gospodarzy. Nic z tego, bo 12 minut później gola zdobyli goście! Mecz zakończył się jednak sprawiedliwym podziałem punktów.

* Lech Poznań - Stal Mielec 0:2 (Wlazło 14, Domański 64)

* Korona Kielce - Legia Warszawa 1:1 (Łukowski 83 - Muci 73; czerwona kartka: Wieteska 61, Legia)

* Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 2:0 (Imaz 29, Kowalski 90)

* Raków Częstochowa - Warta Poznań 1:0 (Gutkovskis 79)

* Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 0:0

* Radomiak Radom - Miedź Legnica 1:1 (Abramowicz 80 - Śliwa 53; czerwona kartka: Mijušković, 57, Miedź)

* Wisła Płock - Lechia Gdańsk 3:0 (Sekulski 43, Davo 77, Kocyła 90)

* Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2:1 (Zahović 45, Biczachczjan 71 - Pawłowski 19)

* Górnik Zabrze - Cracovia (poniedziałek, g. 18.55, Canal+ Sport)

EKSTRAKLASA

1. Wisła 3 3:0

2. Stal 3 2:0

Jagiellonia 3 2:0

4. Pogoń 3 2:1

5. Raków 3 1:0

6. Legia 1 1:1

Korona 1 1:1

Radomiak 1 1:1

Miedź 1 1:1

10. Śląsk 1 0:0

Zagłębie 1 0:0

12. Widzew 0 1:2

13. Warta 0 0:1

14. Lech 0 0:2

Piast 0 0:2

16. Lechia 0 0:3

Cracovia - -:-

Górnik - -:-