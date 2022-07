Polak w Barcelonie

Według medialnych doniesień Barcelona zapłaci za Lewandowskiego ok. 50 milionów euro.

W Niemczech już są pierwsze głosy, że dobrze się stało, bo szum wokół tego transferu źle wpływał na Bayern, a poza tym... ten Lewandowski wcale nie był taki dobry.

Warto przypomnieć, że co prawda Polak nigdy nie deklarował, iż chce grać w Monachium do końca kariery, ale z drugiej strony w ubiegłym roku chciał podyskutować w władzami klubu przedłużenie kończącego się w 2023 roku kontraktu. Jednak Bayern nie dość, że rozmów nie podjął, to jeszcze wszem i wobec informował, że priorytetem jest dla niego ściągnięcie Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund, który miały zastąpić "Lewego". A gdy do rozmów wreszcie doszło, wtedy Bayern miał do zaoferowania Lewandowskiemu jedynie roczny kontrakt, bo taką już ma zasadę, że tyle oferuje piłkarzom, którzy skończą 31 lat.

I zasady tej nie chciano nagiąć nawet dla "Lewego", najlepszego napastnika od czasów Gerda Muellera. W tej sytuacji polski napastnik podjął decyzję o zmianie klubu. Gdyby został w Monachium jeszcze przez ten sezon, wtedy odszedłby za darmo, a tak mistrzowie Niemiec dostaną za niego około 50 milionów euro. Po czym dołożą ze 30 i kupią sobie jakiegoś obrońcę.

Wielkie zainteresowanie wzbudza pensja Lewandowskiego - według różnych mediów ma zarabiać przez cztery lata od 18 do 30 milionów euro rocznie (po odliczeniu podatków zostanie z tego około połowa).

Już wkrótce przekonamy się, jak Bayern poradzi sobie bez najlepszego snajpera oraz czy Lewandowski podbije hiszpańskie stadiony.