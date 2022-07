Lasy Państwowe wspierają kluby

Lasy Państwowe działają na podstawie trzech funkcji: gospodarczej, czyli m.in. pozyskiwanie i sprzedaż drewna; ochronnej – począwszy od tworzenia rezerwatów i innych form ochrony przyrody po rehabilitację zwierząt; oraz społecznej – wylicza Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. – Jedną z naszych inicjatyw, którą realizujemy, jest konkurs Sportowa Natura, dzięki któremu wspieramy zarówno kluby sportowe, jak i zdrową aktywność fizyczną na łonie natury. Każdy klub, który przystąpi do naszego konkursu, może otrzymać 10 tysięcy złotych wsparcia na realizację własnych pomysłów i przedsięwzięć.

W naszym województwie są już pierwsi beneficjenci tego programu, finansowe wsparcie otrzymały m.in. Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg, Dąb Kadyny i Barkas Tolkmicko. - Zachęcamy wszystkie kluby do składania wniosków w ramach konkursu, wszelkie informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Lasów Państwowych - dodaje Michał Gzowski.

W akcję zaangażował się Marcin Możdżonek, znakomity siatkarz, m.in. trzykrotny mistrz Polski (2009, 2010, 2011), mistrz Europy (2009) mistrz świata (2014) i zwycięzca Ligi Światowej (2012). – Sportowa Natura to bardzo dobry program dla klubów i małych klubików, które mają często bardzo duże problemy finansowe, a dzięki Lasom Państwowym mogą wspomóc swój budżet – nie ma wątpliwości Możdżonek, który został ambasadorem programu. – Znam kluby z regionu, których trenerzy i prezesi zastanawiają się, czy kupić wodę, stroje, czy też wynająć autokar na dwa turnieje. 10 tysięcy złotych dla takiego klubu to ogromna suma, która na pewno zostanie dobrze spożytkowana, dlatego zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie – kończy były siatkarz AZS Olsztyn, a Michał Gzowski dodaje: – Bardzo ważne jest to, byśmy – w ramach funkcji społecznej Lasów Państwowych – promowali zdrowe postawy – zwłaszcza wśród młodych ludzi i w okresie wakacyjnym. Ale funkcja społeczna to również inne działania – realizujemy całe mnóstwo ścieżek rowerowych i pieszych, a nawet konnych. Budujemy infrastrukturę turystyczną, opiekujemy się miejscami pamięci, które są ważne z perspektywy patriotycznej. Realizujemy szereg działań, które odnoszą się nawet do budowy i remontu dróg, z których korzystają lokalne społeczności, ale także i my – leśnicy. Funkcja społeczna jest równie ważna jak te dwie pozostałe, czyli ochronna i gospodarcza – to trzy nogi, na których stoją Lasy Państwowe – podkreśla Michał Gzowski.

