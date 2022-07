Rusza Ekstraklasa

W poprzednich latach Ekstraklasa grała do połowy grudnia, a teraz ligowa przerwa rozpocznie się już w połowie listopada, chociaż może się okazać, że Czesław Michniewicz i tak nie powoła żadnego przedstawiciela Ekstraklasy na Mundial. Na ostatnie zgrupowanie kadry na Ligę Narodów pojechało co prawda sześciu piłkarzy z polskiej ligi: Jakub Kamiński (Lech Poznań), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Kamil Pestka (Cracovia), Tomasz Kędziora (Lech), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa) oraz Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin). Piłkarzy poznańskiego „Kolejorza” w Polsce już nie ma (Kamiński trafił do Wolfsburga, a Kędziora wrócił do Dynama Kijów), ale na Mundial raczej pojadą, więc z naszego ligowego podwórka wydaje się, że szansę na Katar ma jedynie „Grosik”.

Mistrzowskiego tytułu będzie bronił Lech Poznań, który już pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów po kompromitującej porażce 1:5 z azerskim Karabachem.

Ostatnim i zarazem jedynym przedstawicielem naszego województwa w Ekstraklasie był Stomil, który w 2002 roku - po ośmiu latach - spadł do II ligi (obecna I). Obecnie olsztyńska drużyna jeszcze bardziej oddaliła się od Ekstraklasy, bo w niedzielę zacznie rywalizację na trzecim poziomie rozgrywkowym. Co jednak nie oznacza, że w najwyższej klasie rozgrywkowej nie ma akcentów z naszego województwa oraz byłych piłkarzy Stomilu.

I tak największym objawieniem poprzedniego sezonu z piłkarzy z naszego regionu, a także w całej lidze, był bramkarz Radomiaka Radom Filip Majchrowicz, który zagrał w 33 spotkaniach i zanotował aż 9 czystych kont. Zwrócił na siebie uwagę zagranicznych klubów i kto wie, czy do końca okienka transferowego (koniec sierpnia) nie opuści kraju. Według Sebastiana Staszewskiego z Interii, wychowankiem Stomilu zainteresowane są Lecce (Włochy) i Toulouse (Francja). W Radomiaku gra także Daniel Łukasik, wychowanek Olimpii Miłki i były piłkarz Warmii. Co prawda najlepsze lata już za nim, ale Łukasik nadal należy do podstawowych zawodników radomskiego klubu.

O zagranicznym transferze cały czas marzy Patryk Kun, ale nie interesują go plotki transferowe, a konkretne oferty na stole. Takich jednak dotychczas nie było, więc pochodzący z Węgorzewa piłkarz skupia się wyłącznie na ciężkiej pracy w Rakowie Częstochowa. Były piłkarz Stomilu ma świadomość, że tylko poprzez dobrą grę w europejskich pucharach może przekonać do siebie Michniewicza, który już dwa razy powoływał go na zgrupowanie kadry, ale nie dał mu jeszcze zadebiutować w koszulce z orzełkiem na piersi.

W tym sezonie do Patryka dołączył Dominik, starszy z braci Kunów, który z Widzewem awansował z I ligi. W Łodzi długo zastanawiali się, czy ich czołowy piłkarz zostanie na kolejne lata w Widzewie, no i tak się stało, bo Dominik, który na najwyższym szczeblu rozgrywek grał wcześniej w barwach Pogoni Szczecin i Wisły Płock, podpisał właśnie nową dwuletnią umowę. Do „bratobójczego” pojedynku dojdzie na początku października (11. kolejka), kiedy to do Łodzi przyjedzie Raków, który w zeszłym sezonie zdobył wicemistrzostwo Polski, a teraz ponownie będzie jednym z kandydatów do „majstra”.

Bardzo solidnie w poprzednim sezonie w barwach Lechii Gdańsk prezentował się wychowanek AP Ostróda Kacper Sezonienko. 19-latek zagrał w 26 spotkaniach, strzelił jednego gola i miał swój udział w tym, że Lechia awansowała do europejskich pucharów.

Z kolei w Warcie Poznań nie wyobrażają sobie drużyny bez Dawida Szymonowicza, który w poprzednim sezonie dla poznańskiego klubu zagrał w 20 spotkaniach. Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Polonii Lidzbark Warmiński (grał też w DKS Dobre Miasto i Stomilu Olsztyn) w końcu znalazł klub, w którym będzie grał dłużej niż jeden sezon. W Warcie w roli trenera przygotowania fizycznego pracuje także Tomasz Olszewski z Olsztyna.

Fani z Olsztyna na pewno będą spoglądać na dwóch bramkarzy z poprzedniego sezonu, którzy grali w Stomilu. Wszystko wskazuje na to, że w podstawowej jedenastce Legii Warszawa będzie grał Kacper Tobiasz, który przez ostatnie miesiące zebrał solidne doświadczenie w I lidze. Natomiast w Lechu Poznań jest Krzysztof Bąkowski, który w ostatnim sezonie więcej się leczył, ale jak już grał, wtedy prezentował się bardzo solidnie na boiskach I ligi.

Byłych piłkarzy Stomilu można znaleźć także w kadrze Jagiellonii Białystok - Mateusz Skrzypczak, który przeszedł do tego klubu z Lecha Poznań. Po kilku solidnych sezonach w I lidze w barwach Odry Opole i Stomilu na kontrakt w Koronie Kielce zapracował Miłosz Trojak. Dani Ramirez, który barwy Stomilu reprezentował w sezonie 2017/18, jeszcze niedawno błyszczał w Lechu Poznań, ale teraz jest głównie rezerwowym, więc mistrzowie Polski chcieli go wytransferować do Piasta Gliwice, jednak teraz zainteresowanie Hiszpanem wykazuje Radomiak. Poza tym do Ekstraklasy z Miedzią Legnica awansował Jurich Carolina, który piłkarskie kroki stawiał w 2020 roku w Stomilu. W poprzednim sezonie na jesieni z Wisły Płock do Stomil wypożyczony został Aleksander Pawlak, który teraz z powodzeniem gra w pierwszym składzie „Nafciarzy”, chociaż w Olsztynie niczym szczególnym się nie wyróżnił.

* 1 kolejka, piątek: Raków Częstochowa - Warta Poznań, Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław (17.55, 20.25 Canal+ Sport); sobota: Lech Poznań - Stal Mielec (14.55 TVP Sport, Canal+ Sport), Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice, Korona Kielce - Legia Warszawa (17.25, 20.25 Canal+ Sport); niedziela: Radomiak Radom - Miedź Legnica, Wisła Płock - Lechia Gdańsk (12.25, 14.55 Canal+ Sport), Pogoń Szczecin - Widzew Łódź (17.25 Canal+); poniedziałek: Górnik Zabrze - Cracovia (18.55 Canal+ Sport)