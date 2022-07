Futbol przeciwko wojnie

Łzy radości, pierwsze uśmiechy od tygodni i zarazem pierwsze kroki na drodze do odzyskania jako takiej normalności. Momenty, w których młodzi Ukraińcy, chwilę po ucieczce z napadniętej ojczyzny do Polski, pojawiali się na pierwszych piłkarskich treningach w swoich nowych klubach, były niezwykłe. 13-letni Dima trafił do Polonii Warszawa prosto z bombardowanego Charkowa. – Kiedy wyszedł na boisko, po raz pierwszy od wybuchu wojny zobaczyłam na jego twarzy uśmiech – mówiła jego mama Oksana.

Chłopiec wcześniej trenował w Metaliście Charków, a piłka nożna była całym jego życiem. Kiedy w godzinę musiał spakować dobytek i ruszyć w obcym kierunku, aby ratować życie, najbardziej bał się, że będzie musiał przerwać treningi.

Kiedy trafili do Warszawy, od razu skorzystali z zaproszenia na darmowe treningi piłkarskie w akademii Czarnych Koszul, gdzie Dima… spotkał swoich dwóch kolegów z drużyny Metalista. Sam przyznał, że to był dla niego najszczęśliwszy moment od chwili, kiedy musiał opuścić dom.

Po co opowiadamy tę historię? Żeby pokazać, że nawet w czasach wojny futbol ma swoją rolę do odegrania, a treningi piłkarskie mogą pomóc w odegnaniu koszmarów i odnalezieniu swojego miejsca. – W tym koszmarze dziejącym się za naszą wschodnią granicą każdy stara się pomóc w tym, co robi najlepiej. Dlatego jako fundacja Polish Soccer Skills podjęliśmy decyzję o szeroko zakrojonym wsparciu dla młodych piłkarzy i piłkarek z Ukrainy. To dla nich dużo ważniejsza sprawa, niż mogłoby się wydawać – podkreśla Ewelina Stępień-Kunik, prezes fundacji Polish Soccer Skills, zajmującej się organizacją nowoczesnych obozów szkoleniowych dla młodych piłkarzy i piłkarek, w których brało udział wielu reprezentantów i reprezentantek Polski.

Od wielu lat w Ukrainie były organizowane Ukrainian Soccer Skills, prowadzone ze wsparciem polskiej fundacji i z wykorzystaniem jej kontaktów i programu szkoleniowego. Wsparcie finansowe z Polski pomoże w organizacji zajęć w Ukrainie dla dzieci, które zostały w kraju, sfinansuje przyjazd najbardziej utalentowanych młodych Ukraińców i Ukrainek do Szczawna, a także pomoże w wysyłce dużych partii sprzętu piłkarskiego na tereny dotknięte wojną, gdzie obecnie całe zaangażowanie finansowe samorządów i innych jednostek budżetowych jest skupione na walce zbrojnej z najeźdźcą.

– W Ukrainie wciąż zostało wiele dzieci marzących o grze w piłkę. Na terenach dotkniętych przez wojnę chcemy wesprzeć sprzętowo, finansowo i merytorycznie tych, którzy chcą dać im możliwość trenowania. Jednocześnie najlepsi piłkarze i piłkarki z Ukrainy będą mogli za darmo wziąć udział w naszym obozie w Szczawnie i załapać się do reprezentacji Polish Soccer Skills, która regularnie mierzy się z sukcesami z najlepszymi akademiami Europy – mówi Ewelina Stępień-Kunik.

Młodzi Ukraińcy otrzymają zaproszenie do Polski, zwrot kosztów dojazdu, nowy sprzęt sportowy i możliwość rozwijania swojej kariery we współpracy z ekspertami. Futbolowe talenty będą wskazane przez przedstawicieli Ukrainian Soccer Skills we współpracy z Ukraińskim Związkiem Piłki Nożnej.

Fundacja Polish Soccer Skills - oferując swoje wsparcie dla ukraińskiego futbolu - zaprasza jednocześnie innych partnerów do wsparcia działań. – Wspólnymi siłami możemy więcej. Robimy co w naszej mocy, ale każdy kolejny partner to więcej sprzętu dla Ukrainy, więcej dzieci objętych szkoleniem w tym kraju oraz większa liczba dzieciaków, którym będziemy w stanie zapewnić udział w obozie w naszym kraju i szansę na dołączenie do reprezentacji. Zapraszamy do wspólnego działania – apeluje do przedstawicieli biznesu prezes fundacji PSS.