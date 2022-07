Włosi przed Polakami i USA

* Polska - Słowenia 3:1 (14, 23, -23, 25)



Reprezentacja Polski doskonale rozpoczęła mecz, rozbijając rywali w pierwszym secie do 14. Po wygranej w drugiej partii jasne było już, że Słoweńcy nie awansują do turnieju finałowego Ligi Narodów, nie zamierzali jednak oddać tego meczu zbyt łatwo. No i podopieczni trenera Lebedewa wygrali trzeciego seta, przez co Polacy stracili szanse na pierwsze miejsce po tej fazie rozgrywek. Ostatecznie biało-czerwoni wygrali 3:1 i w ćwierćfinale zmierzą się z Iranem.

* Inne pary ćwierćfinału Ligi Narodów: Włochy - Holandia, USA - Brazylia, Francja - Japonia.