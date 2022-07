Zwycięzców poznamy w niedzielę

W meczach o wejście do finału turnieju ORLEN Beach Volley Tour w Starych Jabłonkach pewne gry są już pary z „lewej” połówki tabeli: Anna Pospíšilová/Martina Williams z Czech oraz Justyna Tylutki/Martyna Kłoda wśród pań oraz Jakub Szałankiewicz/Mateusz Florczyk i Jakub Zdybek /Paweł Lewandowski wśród panów. Z kim zagrają okaże się po pozostałych czterech meczach ćwierćfinałowych, które rozegrane zostaną w niedzielę rano.

– Gratulacje dla Pawła Lewandowskiego i Kuby Zdybka, który zagrali bardzo dobry mecz – powiedział Michał Kądzioła występujący z duecie z Marcinem Ociepskim. - Widać, że utrzymali wysoki poziom, który prezentowali w ubiegłym sezonie. My w ten mecz weszliśmy trochę gorzej – rywale odskakiwali nam na trzy punkty, a my chwilę później ich doganialiśmy. Ostatecznie pierwszy set zakończył się ich zwycięstwem. Stare Jabłonki to najlepszy turniej na świecie. Bardzo się cieszę, że Hotel Anders i Tomasz Dowgiałło zorganizowali zawody w ramach Mistrzostw Polski. Dołożyli wszelkich starań, aby była to najlepsza impreza. Nieważne, kto im będzie pomagał, oni jak zawsze zorganizują wszystko na najwyższym poziomie – zakończył Michał Kądzioła.