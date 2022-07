Warmia i Mazury mają powody do dumy

W Macedonii Polacy siedem razy wygrali i dwa mecze zremisowali, co ostatecznie dało im mistrzowski tytuł. Ryszard Suder rozegrał pięć partii, na trzeciej i czwartej szachownicy, zdobywając trzy punkty.

Poza nim w składzie biało-czerwonej reprezentacji byli: Marcin Tazbir, Jacek Stachańczyk, Piotr Dukaczewski, Michał Wolański i Andrzej Migala.

Jednak nie jest to jedyny sukces zawodników OKS Warmia i Mazury odniesiony w ostatnim czasie. I tak na przykład podczas mistrzostw Europy w kręglach klasycznych niewidomych i słabowidzących, które odbyły się w serbskim Apatin, Polacy zdobyli aż 16 medali. Wśród bohaterów mistrzostw nie zabrakło olsztynian - Mieczysław Kontrymowicz i Stanisław Stopierzyński zdobyli złoty medal w rywalizacji drużynowej, a pan Mieczysław dołożył do tego jeszcze brąz w mikstach (jego partnerką była Jadwiga Rogacka).

Na podium ważnej międzynarodowej imprezy znalazła się także Katarzyna Orzechowska - podczas Pucharu Świata w strzelectwie pneumatycznym niewidomych i słabowidzących we Francji pani Katarzyna - wraz z asystentem Dariuszem Mendrzejewskim - zdobyła brązowy medal w konkurencji karabin pneumatyczny 60 strzałów w postawie stojąc. Zawodniczka OKS WiM trzecie miejsce zajęła też podczas wcześniejszych Mistrzostw Europy Osób Niewidomych i Słabowidzących w norweskim Hamar.

Natomiast podczas czerwcowych mistrzostw świata w nordic-walking, które zorganizowano w Choczewie, złoty medal w kategorii B1 zdobyła olsztynianka Teresa Stach wraz ze swoim przewodnikiem Janem Stachem.

Mocną stroną olsztyńskiego klubu od dawna jest też kolarstwo tandemowe. W maju w rozgrywanych w Austrii mistrzostwach Europy Piotr Kołodziejczuk z pilotem Marcinem Białobłockim zajęli trzecie miejsce w jeździe indywidualnej na czas, a w jeździe ze startu wspólnego wywalczyli znakomite szóste miejsce. Trochę gorzej tandem Kołodziejczuk-Białobłocki wypadł w Pucharze Świata w niemieckim Elzach, bo zajął siódme (jazda indywidualna na czas) i 12. miejsce (wyścig ze startu wspólnego).

Od 11 lipca Piotr Kołodziejczuk przebywa na zgrupowaniu, podczas którego przygotowuje się do Pucharu Świata (4-7.08) i szosowych mistrzostw świata(11-14.08). Obie imprezy odbędą się w Kanadzie.