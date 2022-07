Plażowe emocje w Starych Jabłonkach

Rozgrywany w tym sezonie po raz pierwszy cykl Orlen Beach Volley Tour składa się z czterech turniejów eliminacyjnych, których zwieńczeniem będzie finał mistrzostw Polski. Zmagania siatkarek i siatkarzy plażowych rozpoczęły się w Sulejowie (17-19.06), skąd rywalizacja przeniesie się do Starych Jabłonek, a następnie do Przysuchy i Kołobrzegu. Inicjatorem cyklu jest Polski Związek Piłki Siatkowej.

Stare Jabłonki to miejsce kultowe nie tylko dla polskich kibiców siatkówki plażowej. I choć od ostatniego Pucharu Świata w tej dyscyplinie, rozgrywanego na piaszczystych boiskach plaży Hotelu Anders, minęło już 8 lat, to legenda tego miejsca oraz emocje związane z organizacją imprezy wciąż nie słabną.

W poniedziałkowy poranek ruszyła budowa stadionu głównego. - Czujemy już emocje, bo wkraczamy w ostatni okres przygotowań, które są już widoczne gołym okiem. Są to emocje podobne do tych, które towarzyszyły nam przed laty, a endorfiny w każdym z nas wydzielają się coraz mocniej. Wchodzimy na obroty, które zaczną opadać dopiero po turnieju. Jest to jednak bardzo fajne uczucie – przyznaje Tomasz Dowgiałło, dyrektor turnieju.

Formuła turnieju jest otwarta, a ufundowana przez PZPS pula nagród – po 40 tys. złotych dla kobiet i mężczyzn – zachęciła do udziału wiele zespołów z zagranicy.

Poza czołówką polskich „plażowiczów” kibice zobaczą też w akcji m.in. mistrzynie Czech i siatkarzy z odległego RPA. Zmagania ponad 60 par żeńskich i męskich (zapisy trwają do dzisiaj) będzie można śledzić na czterech boiskach.

- Pracę przy nich zaczęliśmy dwa tygodnie temu. Najpierw zajęliśmy się piaskiem – dowieźliśmy nowe partie oraz oczyściliśmy ten, który już był – wyjaśnia Dowgiałło. - Od kilku dni trwa budowa już samych boisk. Musimy je na nowo „postawić”, czyli przekształcić teren z boisk do piłki ręcznej plażowej na siatkówkę plażową. W poniedziałek rozpoczęła się budowa stadionu głównego, trybun i namiotów. Całość ma zakończyć się w czwartek około południa.

Piątek to dzień eliminacji do turnieju głównego. W sobotę i niedzielę zostanie rozegrany turniej główny z udziałem najlepszych 16 par. Wstęp na turniej Orlen Beach Volley Tour w Starych Jabłonkach oraz na wszystkie atrakcje dodatkowe będzie bezpłatny - na stadionie głównym będzie mogło zasiąść 1000 osób. – Mam nadzieję, że uda nam się go zapełnić do ostatniego miejsca. Gorąco wszystkich zapraszam do przyjazdu do Starych Jabłonek – kończy Tomasz Dowgiałło.