Jesteście gotowi na maraton?

BIEGI\\\ 10 września odbędzie się pierwszy Maraton Wydminy. W tej jednej z najbardziej rozbieganych wsi w Polsce do tej pory zorganizowano pięć niezwykle udanych półmaratonów, więc teraz postanowiono się zmierzyć z królewskim dystansem.

Na stronie maratonwydminy.pl organizatorzy m.in. napisali: „To pierwszy maraton w tej części Krainy Tysiąca Jezior. Jesteśmy przekonani, że będzie to dla Was wspaniała przygoda. Jeżeli nie jesteście jeszcze gotowi na maraton, wybierzcie kultowy półmaraton wokół całego Jeziora Wydmińskiego lub Garbatą Piątką z szybką trasą po nadbrzeżnej promenadzie. Nie zapomnijcie o swoich dzieciach. Dzień wcześniej na Wydmińskiej Wyspie rozegramy całą serię biegów dziecięcych i młodzieżowych. Zapisy do biegów dziecięcych uruchomimy 1 sierpnia”.



- Stawiamy na Mazury, na konsekwentną promocję tego pięknego regionu - wyjaśnia Bartłomiej Osior, dyrektor zawodów. - Dlatego trasę zaplanowaliśmy tak, żeby pokazać najbardziej urokliwe zakątki gminy Wydminy oraz sąsiednich gmin Giżycko i Kruklanki. Na liście zgłoszeń mamy już ponad stu uczestników, a wśród nich są zawodnicy z Litwy i z najdalszych zakątków Polski. Maraton Wydminy to oferta dla tych biegaczy-turystów, którzy swoje mazurskie urlopy zaplanowali poza wysokim sezonem. Oczywiście bardzo liczymy na obecność wszystkich zaprzyjaźnionych klubów biegowych z Polski północno-wschodniej i już dziś zapraszamy na wydmińską Wyspę - zachęca Osior.

Współorganizatorem imprezy jest Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, dlatego w jej ramach zostaną rozegrane I Mistrzostwa Polski LZS w Maratonie Przełajowym kobiet i mężczyzn. - Jest to klasyfikacja przeznaczona dla mieszkańców wsi i miasteczek do 20 tysięcy oraz członków klubów LZS. Jednak nasz maraton jest biegiem masowym, dlatego każdy może w nim wziąć udział - wyjaśnia Bartłomiej Osior. - Oczywiście oprócz klasyfikacji LZS i open będzie także podział na kategorie wiekowe.

Czyli teoretycznie jeden zawodnik może zdobyć nawet trzy medale, bo na przykład w open będzie trzeci, jednocześnie w klasyfikacji LZS zajmie drugie miejsce, a w swojej kategorii okaże się najlepszy.

Jeśli jednak dla kogoś maraton to zdecydowanie za długi dystans, ten może wziąć się za bary z półmaratonem wokół Jeziora Wydmińskiego lub wziąć udział w Garbatej Piątce rozgrywanej na szybkich dwóch pętlach wydmińskiej promenady. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, po biegu organizatorzy zapewniają posiłek, a najlepsi tradycyjnie mogą liczyć na niesztampowe medale. Zapisy na stronie maratonwydminy.pl.

- Natomiast dzień wcześniej, czyli 9 września, w godzinach popołudniowych odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe. A sercem całego wydarzenia będzie Wyspa Wydminy. Warto przypomnieć, że w ostatniej przed pandemią edycją półmaratonu wystartowało prawie pół tysiąca osób - dodaje dyrektor Osior, który jednocześnie zachęca do wcześniejszego zapoznania się z trasą maratonu. - 20 sierpnia organizujemy rowerowy objazd tych malowniczych 42 kilometrów, który zakończymy ogniskiem w iście mazurskim stylu. Nie robimy żadnych oficjalnych zapisów na ten objazd, ale myślę, że weźmie w nim udział około 50 osób. Poza tym zachęcam wszystkich do udziału w imprezie Jam na Polu, która 19 sierpnia odbędzie się w Radziach w gminie Wydminy - kończy Bartłomiej Osior.

Jam na Polu to „wielka improwizacja, jam session na wolnym powietrzu, ponad podziałami, poza murami: budynków, subkultur; bez ograniczeń wiekowych”. Na gości będzie czekać kilka stref, m.in. „muzyki, animacji, gastro, napitku i czilałtu”, będą też warsztaty kreatywne, zajęcia taneczne z instruktorką, warsztaty improwizacji scenicznej, jam session oraz koncerty Jacka „Budynia” Szymkiewicza, Madame Delirium i Miss God. Podczas imprezy będzie można podziwiać rzeźby Andrzeja Trockiego, a na głód najlepsze będą kartacze, zupa chłopska, grillowe smakołyki lub wegestok (przysmaki kuchni wegetariańskiej). Warto dodać, że organizatorzy zapewniają bezpłatne pole namiotowe i parking.

ARTUR DRYHYNYCZ