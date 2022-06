Siatkówka plażowa wraca do Starych Jabłonek

Po ośmiu latach przerwy na boiskach hotelu Anders ponownie zagrają najlepsi polscy specjaliści od plażówki. A ponieważ Stare Jabłonki zapisały się złotymi zgłoskami w historii tego sportu, więc można stwierdzić, że czas tułaczki się skończył, bo siatkówka plażowa wraca do domu!

Orlen Beach Volley Tour 2022 to nowy cykl turniejów, których inicjatorem jest Polski Związek Piłki Siatkowej. Cykl składa się z czterech turniejów eliminacyjnych, których zwieńczeniem będzie finał mistrzostw Polski. Zmagania rozpoczną się w Sulejowie, potem rywalizacja przeniesie się do Starych Jabłonek, a następnie do Przysuchy i Kołobrzegu.

8 lipca odbędą się eliminacje do turnieju głównego, natomiast 9 i 10 lipca o tytuły będzie rywalizować po 16 męskich i żeńskich par. W obu turniejach do wygrania jest po po 40 tysięcy złotych (nagrody ufundował PZPS).

- Wracamy do korzeni - stwierdził z dumą Tomasz Dowgiałło, dyrektor turnieju. - Jest to nowy cykl Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale my na pewno będziemy starali się nawiązać do najlepszych tradycji, jeśli chodzi o organizację turnieju w Starych Jabłonkach. Nie jest to impreza rangi mistrzostw świata czy World Touru, więc zapewne nie uda nam się zorganizować aż tylu atrakcji. Chcemy jednak, aby tak poprzednio Stare Jabłonki bardzo dobrze kojarzyły się nie tylko kibicom, a także tym wszystkim, którzy chcą aktywnie spędzić na plaży, dobrze zjeść, posłuchać muzyki i świetnie się bawić.

Wstęp na turniej w Starych Jabłonkach będzie bezpłatny.