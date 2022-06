Lekki niepokój w Concordii

PIŁKA NOŻNA\\\ Concordia wygrała 2:0 z Pisą, a dzięki remisowi Huragana z Błękitnymi Pasym przewaga elblążan nad wiceliderem forBET IV ligi wzrosła do 12 punktów.

Dlaczego zwracamy na to uwagę? Otóż w ostatnim tygodniu wyszło na jaw, że Concordia może zostać ukarana odjęciem 12 punktów za grzechy z przeszłości. Obecnie FIFA prowadzi sprawę sprzed kilku lat, kiedy to Concordia nie rozliczyła się ze swoimi hiszpańskimi piłkarzami. Zgodnie z czarnym scenariuszem elblążanie mogą zostać ukarani odjęciem 12 punktów - gdyby tak się stało, wtedy przed ostatnią kolejką szansę na awans będzie miał jeszcze Huragan. Co prawda w ostatnich dniach Concordia rozliczyła się z Hiszpanami, ale formalnie sprawa nie jest jeszcze zamknięta przez FIFA.

Jeśli w III lidze utrzyma się Wikielec, wtedy z IV ligi spadną tylko trzy najsłabsze zespoły, czyli Mazur Ełk, MKS Korsze i Zatoka Braniewo, a dwa kolejne (z miejsc 12-13.) zagrają w barażach. Jeśli jednak Wikielec spadnie, wówczas z IV ligą pożegna się też zespół z miejsca 13., a w barażach wystąpią kluby z z miejsc 11-12.

* Mazur Ełk - Jeziorak Iława 0:5 (0:1)

0:1 - Czarnota (37), 0:2 - Wacławski (58), 0:3 - Kressin (62), 0:4 - Kulikowski (83 samob.), 0:5 - Galas (89)



* Concordia Elbląg - Pisa Barczewo 2:0 (1:0)

1:0 - Bukacki (45), 2:0 - Szmydt (55)

* MKS Korsze - Polonia Iłowo 1:3 (0:2)

0:1 - Lemanek (18), 0:2 - Rynkowski (26), 1:2 - Paweł Sawicki (58), 1:3 - Lemanek (90)

* Huragan Morąg - Błękitni Pasym 2:2 (1:0)

1:0 - Burzyński (45), 1:1 - Malanowski (58), 2:1 - Burzyński (81), 2:2 - Malanowski (89)

* Granica Kętrzyn - Motor Lubawa 1:0 (1:0)

1:0 - Bobrowski (42)

* Mrągowia Mrągowo - Zatoka Braniewo 1:0 (0:0)

1:0 - Bah (83)

* Polonia Lidzbark Warmiński - DKS Dobre Miasto 4:4 (2:3)

1:0 - Karłowicz (4), 1:1, 1:2 - Lubak (11, 12), 2:2 - Gurov (26), 2:3 - Różowicz (27), 2:4 - Lubak (56), 3:4 - Oleszko (64), 4:4 - Karłowicz (83)



* Olimpia II Elbląg - Błękitni Orneta 0:0

PO 29 KOLEJKACH

1. Concordia 72 87:19

----------------------------------

2. Huragan 60 74:30

3. Polonia LW. 57 70:37

4. Jeziorak 55 71:31

5. Granica 53 63:42

6. Mrągowia 52 67:44

7. DKS 46 44:35

8. Olimpia II 39 52:48

9. Motor 37 42:45

10. Pisa 35 41:53

----------------------------------

11. Polonia I. 32 49:69

12. Błękitni O. 30 36:74

-----------------------------------

13. Błękitni P. 30 41:69

14. Korsze 24 35:77

15. Zatoka 24 33:62

16. Mazur 18 33:103