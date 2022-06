Emocje w Rotterdamie

* Holandia - Polska 2:2 (0:1)

0:1 - Matty Cash (18), 0:2 - Piotr Zieliński (49), 1:2 - Davy Klaassen (51), 2:2 - Denzel Dumfries (54)

POLSKA: Łukasz Skorupski - Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Przemysław Frankowski (84 Kamil Glik), Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski (58 Szymon Żurkowski), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Krzysztof Piątek

Po niesławnym 1:6 z Belgią Czesław Michniewicz dokonał aż ośmiu zmian w wyjściowym składzie. M.in. cały mecz na trybunach przesiedział Robert Lewandowski, a do bramki powrócił Łukasz Skorupski. I to właśnie Skorupski w końcówce uratował remis, popisując się kilkoma udanymi interwencjami. Co prawda w 91. minucie wydawało się, że skapituluje po raz trzeci, ale Memphis Depay zapisał się w historii holenderskiego futbolu, bo jako pierwszy Holender nie wykorzystał po raz trzeci rzutu karnego w meczu reprezentacji (trafił w słupek).

Ale najpierw w rolach głównych wystąpili inni Polacy - w 18. minucie Nicola Zalewski podał na prawe skrzydło, gdzie był Matty Cash. Obrońca reprezentacji Polski wbiegł w pole karne i uderzeniem przy dalszym słupku zaskoczył Marka Flekkena. Dla Casha było to pierwsze trafienie w biało-czerwonych barwach.

Potem kilka razy interweniował Skorupski, po czym tuż po przerwie po akcji Krzysztof Piątek-Przemysław Frankowski-Piotr Zieliński ten ostatni z kilku metrów trafi do pustej siatki. 2:0 dla Polski! Radość jednak była bardzo krótka, bo Holendrom wystarczyło zaledwie 5 minut, by doprowadzić do remisu.

A potem była emocjonująca końcówka, rzut karny dla Holendrów i doliczone siedem minut, wynik jednak już się nie zmienił. Tym samym polska reprezentacja wywiozła z Rotterdamu cenny punkt. Inna sprawa, że na Stadionie Feyenoordu czuła się jak u siebie, bo na trybunach zasiadło tysiące kibiców w biało-czerwonych strojach.

W drugim meczu polskiej grupy Walia zremisowała 1:1 z Belgią (Brennan Johnson 86 - Youri Tielemans 51).

* 4. kolejka (14 czerwca) grupy A4: Holandia - Walia, Polska - Belgia.