Kto spadnie, kto się utrzyma

Mamry mają już tylko matematyczne szanse, a jeśli w sobotę Pilica zdobędzie co najmniej jeden punkt w Kutnie, wtedy przesądzony będzie także los Znicza, który w ten weekend pauzuje. Dlatego tak naprawdę utrzymać się może jedynie Wikielec, który w dwóch ostatnich kolejkach musi w tabeli wyprzedzić aż dwa zespoły. Jednak najciekawiej powinno być w sobotni wieczór w Warszawie, gdzie o godz. 19.11 na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej rozpocznie się mecz Polonii z Legionovią. Warszawianie mają dwa punkty straty do gości, więc muszą wygrać, by myśleć o II lidze. Na pewno do dzisiaj siedzi im w głowach ostatnia porażka w Wikielcu, bo gdyby poloniści tam wygrali, to do decydującego pojedynku przystąpiliby w roli lidera.



* 37. kolejka, piątek: Sokół Aleksandrów Łódzki - Mamry Giżycko (17), Lechia Tomaszów Maz. - Legia II Warszawa (17:30), Unia Skierniewice - Wissa Szczuczyn (17); sobota: Błonianka Błonie - GKS Wikielec (17), KS Kutno - Pilica Białobrzegi (14), Ursus Warszawa - Broń Radom (17), Świt Nowy Dwór Maz. - Pelikan Łowicz (16), Jagiellonia II Białystok - ŁKS II Łódź (17), Polonia Warszawa - Legionovia Legionowo (19:11); pauza: Znicz Biała Piska.

* 38. kolejka, 18 czerwca, g. 17: Mamry - Kutno, Wikielec - Jagiellonia II, Legia II - Znicz, Wissa - Polonia, Legionovia - Błonianka, ŁKS II - Świt, Pelikan - Ursus, Broń - Sokół, Pilica - Lechia; pauza: Unia.

PO 36 KOLEJKACH

1. Legionovia 77 72:35

----------------------------

2. Polonia 75 74:24

3. Świt 58 57:40

4. Legia II 57 74:48

5. Błonianka 57 60:57

6. Lechia 55 60:42

7. ŁKS II 51 57:49

8. Ursus 50 51:60

9. Unia* 49 58:55

10. Jagiellonia II 46 61:58

11. Pelikan 45 57:44

12. Broń 45 40:54

13. Pilica 42 52:68

----------------------------

14. Kutno 40 44:58

15. Wikielec 39 39:50

16. Znicz* 39 49:67

17. Mamry 36 35:64

18. Sokół 25 34:56

19. Wissa 18 24:65

* mecz więcej