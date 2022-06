Rajdowe emocje w Mikołajkach

Przed nami trzy dni wypełnione rajdowymi emocjami, które zapewnią czołowi zawodnicy z całej Europy. Na asfaltowych i szutrowych trasach Warmii i Mazur rozegranych zostanie 14 odcinków specjalnych.

Dzisiaj o godz. 12.30 załogi zaliczą odcinek kwalifikacyjny Baranowo, o godz. 17 w centrum Mikołajek odbędzie się oficjalna inauguracja, a dwie godziny później na torze Mikołajki Arena rozpocznie się widowiskowa próba, w której jednocześnie będą rywalizowały po dwie załogi.

Natomiast w sobotę rajdowe zmagania przeniosą się na odcinki specjalne - Krzywe (godz. 9.15 i 15.10), Wojnasy (godz. 10.10 i 16.05) i Wieliczki (godz. 11 i 16.55), a wieczorem rajdowcy ponownie zaliczą tor w Mikołajkach (godz. 19). Triumfatorów rajdu poznamy w niedzielę po wyścigach na odcinkach Mikołajki Max (godz. 8.20 i 12.45), Świętajno (godz. 9.45 i 14.10) i Miłki (godz. 11.08 i 16.08 - Power Stage). Korki od szampanów powinny wystrzelić w centrum Mikołajek przed godz. 18.

Do rywalizacji staną 104 załogi z całej Europy, bo Polski jest czwartą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i zarazem czwartą rundy Mistrzostw Europy FIA. Na liście startowej są najlepsi z najlepszych, bo z mazurskimi szutrami zmierzą się m.in. liderzy Hiszpanie Efren Llarena i Nil Solans. Do rywalizacji zgłosili się również m.in. Rumun Simone Tempestini, Włosi Alberto Battistolli i Simone Campedelli, Węgier Norbert Herczig, Czech Filip Mares oraz Litwin Vaidotas Żala, natomiast Polskę będą reprezentowali m.in. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Na trasie nie zabraknie także reprezentantów Warmii i Mazur (Radosław Typa i Adam Binięda).

O wyjątkowości imprezy mówił niedawno znakomity pilot Maciej Wisławski, triumfator Rajdu Polski w roku 1996 i 1998. -To jest rajd, który zmienił moje życie. Poza tym jestem chyba jedynym pilotem na świecie, który startował we wszystkich lokalizacjach Rajdu Polski. Poczynając od czasów, kiedy jego bazą był Kraków z wieloma pętlami oesowymi. Potem był Wrocław, gdzie odcinki specjalne były w Kotlinie Kłodzkiej i Górach Sowich. Następnie rajd wrócił do Krakowa, by ponownie zawitać do Wrocławia i Kłodzka. Z kolei od 17 lat jesteśmy w Mikołajkach, gdzie rajd ma swój wyjątkowy klimat.

Dla wielbicieli rajdów przygotowano ok. 30 punktów z infrastrukturą w postaci m.in. parkingów, campingów i punktów obserwacyjnych. Jest też nawet specjalna strefa z dmuchanymi atrakcjami dla dzieci.

Przy każdym z odcinków znajdują się strefy kibica, z których będzie można bezpiecznie oglądać przejazdy. W Punktach Obsługi Kibica ORLEN 78. Rajdu Polski można uzyskać komplet informacji na temat zawodów oraz nabyć wszystkie rodzaje biletów i karnetów. Takie punkty będą zlokalizowane w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, na Stacji Paliw Orlen Prawdowo oraz w Parku Serwisowym - namiot Gadżety Rajdowe.

Nasz region będzie reprezentował Radosław Typa (GO2NFT), którego pilotem w Volkswagenie Polo GTI R5 jest Łukasz Sitek. Dla Typy będzie to drugi start w karierze w samochodzie klasy Rally2.

- Po Rajdzie Podlaskim nadszedł czas na jeszcze bardziej wymagającą imprezę - powiedział olsztyński kierowca rajdowy. - Bardzo się cieszę, że wraz z Łukaszem mamy możliwość wziąć w niej udział. Wierzymy, że doświadczenie zebrane podczas poprzedniego rajdu, który odbywał się również na szutrze, teraz zaprocentuje. To będzie bardzo wymagający weekend dla całego naszego zespołu, ale obiecuję, że damy z siebie wszystko - zakończył Radosław Typa.