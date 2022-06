Gorące dni Bukowieckiego

Konkurs kulomiotów wygrał brązowy medalista olimpijski Tom Walsh (22,31 m), który oznajmił, że Stadion Śląski powinien na stałe dostać prawo organizacji mityngów Diamentowej Ligi. Powody do zadowolenia miał też Konrad Bukowiecki - co prawda kulomiot AZS UWM Olsztyn zajął „dopiero” trzecie miejsce, ale za to osiągnął najlepszy w tym sezonie wynik (21,66 m). - Na ostatnich mistrzostwach Europy dałoby mi to srebrny medal, więc uznaję taką odległość za dobry znak. Jestem na takim etapie kariery, że nie mogę pchać na 100 procent, bo najmocniej wcale nie znaczy w moim przypadku najdalej - przyznał olsztyński kulomiot, który dzisiaj weźmie udział w zawodach Diamentowej Ligi w Rzymie, a w sobotę w Suwałkach powalczy o medal mistrzostw Polski. Poza nim na Podlasiu barw AZS UWM będą bronić Karol Zalewski i Kacper Lewalski oraz prawdopodobnie sztafeta 4x400 (Zalewski, Lewalski, Soból, Kozacki).