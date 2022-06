Dwa mecze do awansu

Podopieczne trenera Zbyszka Pietkiewicza muszą teraz „tylko” w barażowym dwumeczu pokonać JKTS Jastrzębie Zdrój (zwycięzca grupy południowej I ligi). Warto przypomnieć, że w sezonie zasadniczym lidzbarczanki odniosły 15 zwycięstw, zaliczając jeszcze dwa remisy i jedną porażkę, natomiast ich rywalki z Jastrzębia mają na koncie 17 wygranych i trzy przegrane. W składzie ekipy ze Śląska znajdują się m.in. Anna Kubiak – brązowa medalistka mistrzostw Polski juniorek, oraz Julia Bartoszek i Angelika Janik, które dotarły do ćwierćfinałów niedawno zakończonych młodzieżowych mistrzostw Polski.

Z kolei w szeregach ekipy z Warmii i Mazur wystąpią: Julia Szymczak, Natalia Bogdanowicz, Weronika Bobek i Alicja Leśniak. Z tego grona najlepiej do tej pory prezentowała się Szymczak, która w zanotowała 34 zwycięstwa i tylko dwie porażki! Niewiele gorszy wynik „wykręciła” Bogdanowicz - mistrzyni Polski kadetek oraz ćwierćfinalistka mistrzostw kraju seniorek legitymuje się obecnie bilansem 32-4.

Pierwszy mecz zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 15 w Jastrzębiu, natomiast rewanż odbędzie się 25 czerwca o g. 16 w Lidzbarku Warmińskim. Drugą parę barażową tworzą Chrobry Międzyzdroje i AZS UE Wrocław II. Zwycięzcy obu barażów awansują do Ekstraklasy.

* Aż pięć medali zdobyli reprezentanci Warmii Lidzbark Warmiński podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Mistrzynią Polski kadetek została Natalia Bogdanowicz, która poza tym wspólnie ze swoim kolegą klubowym Arturem Gromkiem sięgnęła po złoto w mikście, a z Natalią Gaworską (AZS UE Wrocław) wywalczyła srebro w deblu. Dwa pozostałe krążki dla Lidzbarka Warmińskiego i województwa warmińsko-mazurskiego zdobył Gromek: brąz w turnieju indywidualnym oraz srebro w grze podwójnej w parze z Rafałem Formelą (MRKS Gdańsk).

* Natalia Bogdanowicz dotarła do ćwierćfinału w kategorii U-15 i do 1/8 finału w kategorii U-17 podczas turnieju WTT Youth Contender w hiszpańskim Platja d’Aro. Bardzo dobry wynik uzyskał także Artur Gromek, docierając do ćwierćfinału kategorii U-15.

Na listach światowych w swoim roczniku Bogdanowicz jest obecnie siódma, a Gromka sklasyfikowano na 30. miejscu.

Wojciech Chrząszcz