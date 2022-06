Wspaniała chwila Biskupca

Piękny, nowoczesny i funkcjonalny obiekt powstał za 14 milionów złotych, z czego połowa pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. Za te pieniądze Tęcza ma teraz budynek klubowy z pełnym zapleczem (cztery szatnie, sala konferencyjna, siłownia, jacuzzi, sauna), boisko główne otoczone czterotorową bieżnią lekkoatletyczną, trybuny (w tym jedna kryta) na 1500 miejsc oraz boisko boczne, z nawierzchnią sztuczną, z trybunami dla 500 kibiców.

- To długo wyczekiwany obiekt piłkarski, na który z podziwem patrzą nie tylko mieszkańcy Burmistrza - powiedział z dumą burmistrz Kamil Kozłowski. - To wspaniała chwila dla naszego miasta, bo to jest początek czegoś nowego, jeżeli chodzi o sport w Biskupcu. Mam nadzieję, że to przyciągnie najmłodszych na stadion.

Pierwsze próby pozyskania funduszy przez władze Biskupca pojawiły się w 2015 roku. - Ciężko siedem lat pracowaliśmy nad tym, ale finalnie się udało i jesteśmy szczęśliwi - dodał burmistrz.

Patronem stadionu został Andrzej Biedrzycki, który pierwsze kroki piłkarskie stawiał w biskupieckiej Tęczy. - Wybór był oczywisty. Andrzej Biedrzycki to dla mnie ikona sportu w regionie. Wychowanek Tęczy Biskupiec, legendarny piłkarz Stomilu Olsztyn - wyjaśnił Kamil Kozłowski.

Popularny „Biedrza” wystąpił w 196 spotkaniach Ekstraklasy, natomiast w kwietniu 2017 roku niespodziewanie zmarł. Piłkarska rodzina z regionu na każdym kroku stara się pamiętać o nim. Podczas otwarcia stadionu w Biskupcu nie mogło zabraknąć bliskich byłego piłkarza Stomilu.

- Dla naszej rodziny jest to wielka chwila - przyznał Igor, starszy z synów państwa Biedrzyckich. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego faktu. Wiem, że kibice także są zadowoleni, że władze Biskupca w taki sposób uhonorowali mojego tatę.

Zachwycony nowym obiektem w Biskupcu jest także Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej: - Pamiętam jak ten obiekt wyglądał wcześniej. Teraz jest pięknie. Mieszkańcy Biskupca mogą być dumni z tego obiektu. Młodzi i zdolni piłkarze Tęczy mają idealne warunki do treningu, mam nadzieję, że miejscowy klub wychowa w przyszłości reprezentanta Polski.

Zanim na boisko wybiegli seniorzy Tęczy, na boisku pojawili się oldboje tego klubu, którzy zagrali w meczu przeciwko Drużynie Wielkich Serc. Rywale Tęczy to drużyna zrzeszająca sympatyków piłki nożnej, która rozgrywa bardzo często spotkania w ramach akcji charytatywnych. W Biskupcu Wielkie Serca wygrały 4:2, a bramki strzelili m.in. Grzegorz Lech (były piłkarz Stomilu Olsztyn i Korony Kielce) oraz Marcin Malewski, 40-letni piłkarz ręczny Warmii Energi Olsztyna.

Przysłowiową wisienką na torcie był natomiast ligowy mecz Tęczy Biskupiec z Roną 03 Ełk. Podopieczni trenera Wojciecha Jałoszewskiego wygrali 5:2, ale nadal nie są liderami w grupie 1 klasy okręgowej, bo na pierwszym miejscu z taką samą liczbą punktów jest Rominta Gołdap. Do końca sezonu zostały jeszcze trzy kolejki i w Biskupcu liczą na to, że uda im się awansować bezpośrednio do IV ligi, a w najgorszym przypadku po barażach, w których zagra zespół z drugiego miejsca.

Przed meczem przedstawiciele firmy Egger przekazali działaczom Tęczy symboliczny czek na 300 tysięcy złotych. To olbrzymie wsparcie finansowe jak na ten szczebel rozgrywkowy. Do tego Tęcza otrzymała sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany przez wszystkich piłkarzy trenujących w drużynie.

W przyszłości nie tylko mieszkańcy Biskupca będą cieszyć się z wyremontowanego stadionu, bowiem w maju modernizacja zaczęła się w Braniewie, dlatego obecnie Zatoka rozgrywa spotkania we Fromborku. Poza tym IV-ligowa Polonia Iłowo musi grać w Mławie, ale też już niedługo wróci na swój stadion. Jej nowy obiekt kosztować będzie 3,5 miliona złotych, a większość pieniędzy pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu. Na tym nie koniec dobrych wieści, ponieważ w maju władze Pisza wybrały wykonawcę modernizacji stadionu, gdzie swoje spotkania rozgrywa Mazur. Inwestycja jest warta prawie 6,5 miliona złotych.

* W sobotnim meczu 28. kolejki klasy okręgowej Tęcza Biskupiec podejmie KS Wojciechy (16).

EMIL MARECKI