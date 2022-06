Udane podsumowanie udanego sezonu

W tie-breaku decydującego o awansie do czołowej czwórki meczu olsztynianie wygrywali ze Skrą 10:7, niestety, w końcówce, m.in. po dwóch błędach DeFalco przewagę roztrwonili, w efekcie to bełchatowianie awansowali do strefy medalowej. Wszyscy uczestnicy wtorkowego spotkania doskonale pamiętali tę sytuację, bo szczęście było wtedy tak blisko. Niestety, szczęściu trzeba też czasem pomóc, o czym siatkarze Indykpolu AZS chyba wówczas trochę zapomnieli.

Mimo tej porażki oraz późniejszej przegranej walki z Resovią o piąte miejsce nastroje wśród uczestników wtorkowej uroczystości były bardzo dobre.

- Szóste miejsce to na pewno nasz sukces - przyznał Tomasz Jankowski, prezes zarządu spółki akcyjnej Piłka Siatkowa w Olsztynie. - Szkoda, że przez kontuzję wypadł nam Irańczyk Salehi, bo z nim w składzie mielibyśmy olbrzymią szansę na awans do czwórki. Bardzo się cieszę, że udało się nam o dwa lata przedłużyć umowę z Javierem Weberem, ponieważ uważamy go za jednego z najlepszych trenerów na świecie - dodał prezes Jankowski, który zawodnikom i trenerom podziękował za udany sezon, natomiast sponsorom oraz przedstawicielom władz lokalnych za owocną współpracę i finansową pomoc. Szczególnie dużo ciepłych słów - nie tylko od prezesa Jankowskiego - usłyszał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, bo to miasto nad Jeziorakiem w tym sezonie przygarnęło olsztyńskich siatkarzy (i przygarnie też w kolejnym). - W Iławie zrobiono wszystko, byśmy poczuli się tam jak w domu - ocenił Marcin Mierzejewski, drugi trener Indykpolu AZS. - I tak też tam się czuliśmy, za co bardzo panu burmistrzowi dziękujemy.

Oczywiście na spotkaniu, które zorganizowano w gościnnych progach Mazury Golf & Country Clubu, nie mogło zabraknąć Piotra Kulikowskiego, prezesa Indykpolu, sponsora tytularnego olsztyńskiego klubu. - Dobra gra zespołu była efektem pracy trzech szkoleniowców: Daniel Castellani tę drużynę stworzył, a potem z sukcesami poprowadzili ją Marco Bonitta i Javier Weber. Nowy zespół jest już autorskim projektem Webera, który uważa, że udało się zbudować silniejszą ekipę niż ta, którą mieliśmy ostatnio. Zawsze uważam, że w życiu trzeba sięgać gwiazd, dlatego mam nadzieję, że w nowym sezonie także włączymy się do walki o medale - przyznał Piotr Kulikowski.

Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście zostali obdarowani klubowymi prezentami - oczywiście w gronie nagrodzonych nie zabrakło przedstawiciela „Gazety Olsztyńskiej”, która od lat jest patronem medialnym klubu z Kortowa.

Dzień wcześniej w Warszawie odbyła się natomiast uroczysta gala Polskiej Ligi Siatkówki, podczas której wręczono Diamenty 20-lecia PLS, nagrody dla najlepszych graczy ostatnich dwóch dekad oraz wyróżnienia dla najlepszych zawodników sezonu PlusLigi i Tauron Ligi.

ARTUR DRYHYNYCZ