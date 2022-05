Coraz większy smutek w Giżycku

* GKS Wikielec - Wissa Szczuczyn 3:0 (2:0)

1:0 - Kentaro (7), 2:0 - Kujawa (44 karny), 3:0 - Żukowski (60)

Od momentu zatrudnienia trenera Damiana Jarzembowskiego drużyna z gminy Iława rozegrała osiem meczów (sześć ligowych i dwa pucharowe), w których poniosła tylko jedną porażkę (na wyjeździe z prowadzącą w III lidze Legionovią). W efekcie wzbogaciła się aż o 11 punktów - dla porównania za czasów trenera Piotra Zajączkowskiego ten sam zespół wywalczył zaledwie sześć punktów w dziewięciu meczach.

Do końca sezonu pozostały już tylko cztery mecze, a do bezpiecznego miejsca GKS ma sześć punktów straty. - Przydałoby się więcej tych kolejek do rozegrania - półżartem mówi trener Wikielca, który ma świadomość, że jego zespół jest rozpędzony i z dnia na dzień gra coraz lepiej i skuteczniej. Będzie się o tym można przekonać już w środę, kiedy Wikielec zagra na wyjeździe z Unią Skierniewice. W razie porażki szansa na obronienie się przed spadkiem zmaleje do minimum lub nawet bezpowrotnie przepadnie. - Jeśli spadniemy, wtedy na pewno nie będziemy za wszelką cenę wrócić do III ligi - twierdzi Damian Jarzembowski. - Damy sobie czas na przebudowanie zespołu, na jego odmłodzenie, i dopiero wówczas pomyślimy o awansie.

* Mamry Giżycko – Jagiellonia II Białystok 0:1 (0:1)

0:1 – Wasilewski (7)

Mamry doznały czwartej porażki z rzędu, czym znacznie ograniczyły swoje szanse na utrzymanie. Podopieczni Przemysława Łapińskiego rozegrali bardzo słabe zawody, które rozpoczęli od straty gola po niepotrzebnym wyjściu na przedpole bramkarza Macieja Woźniaka. Potem, mimo przewagi w posiadaniu piłki, nie potrafili doprowadzić do remisu, bo ofensywne akcje Mamr zakończone celnymi uderzeniami na bramkę można było policzyć na palcach jednej ręki. W 30. min po główce Mateusza Skonieczki bramkarz Sławomir Abramowicz przeniósł piłkę nad poprzeczką. Podobnie było tuż przed przerwą, gdy groźnie z rzutu wolnego uderzył Szymon Łapiński. Białostocki bramkarz górą był także w 70. min, gdy zakotłowało się przed jego bramką. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ofensywne poczynania Mamr.

W środę giżycki zespół zagra na wyjeździe ze Świtem. Rywal jest wymagający, ale w ostatnich meczach spuścił z tonu, a dla Mamr to ostatni dzwonek, by spróbować jeszcze powalczyć o uniknięcie degradacji.

* Znicz Biała Piska – Sokół Aleksandrów Łódzki 4:1 (2:0)

1:0 – Famulak (35), 2:0 – Duchnowski (44), 2:1 – Mamełka (72), 3:1 – Giełażyn (73 karny), 4:1 – Trąbka (88)

Znicz odniósł wysokie zwycięstwo nad Sokołem, który jest już pogodzony z losem. Zespół z Białej Piskiej od początku przejął inicjatywę, ale pierwsze próby ofensywnych graczy gospodarzy mijały cel. Miejscowi otworzyli wynik w 35. min, a w roli głównej wystąpił Maciej Famulak. Napastnik popisał się zaskakującym uderzeniem z rzutu wolnego w kierunku bliższego słupka bramki, a że zrobił to naprawdę precyzyjnie i bardzo mocno, więc piłka zatrzepotała w siatce.

Przewagę w pierwszej połowie Znicz udokumentował jeszcze raz, strzelając gola „do szatni” - tym razem pod bramką rywali dobrze odnalazł się Adrian Duchnowski, zdobywając bramkę głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Znicz dalej długo rozgrywał piłkę, zmuszając rywali do biegania. Nieoczekiwanie przyjezdni zdołali jednak odpowiedzieć golem kontaktowym. W 72. min piłkę do bramki skierował po rzucie rożnym środkowy obrońca Jakub Mamełka. Po chwili Znicz znów objął dwubramkowe prowadzenie – w polu karnym rywali faulowany był Radosław Gulbierz, a pewnych egzekutorem jedenastki został Bartosz Giełażyn. W samej końcówce wynik ustalił Łukasz Trąbka, zdobywając pierwszego gola w sezonie.

Przed Zniczem w środę daleki wyjazd do Kutna.

* Pozostałe wyniki 34. kolejki: Pelikan Łowicz – Polonia Warszawa 0:2, Legia II Warszawa – Ursus Warszawa 2:2, Lecha Tomaszów Maz. – KS Kutno 2:0, Broń Radom – Błonianka Błonie 0:1, ŁKS II Łódź – Unia Skierniewice 3:2, Pilica Białobrzegi – Świt Nowy Dwór Maz. 3:1. Pauza: Legionovia.