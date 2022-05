Każdy punkt jest na wagę złota

III LIGA PIŁKARSKA\\\ Do zakończenia rozgrywek pozostało tylko pięć kolejek, tymczasem trzy nasze zespoły wciąż okupują miejsca w strefie spadkowej. Jeśli więc chcą się jeszcze włączyć do walki o utrzymanie, to 34. kolejce muszą zapunktować.

Jeśli w końcówce sezonu mamy szukać jakiś pozytywów, to warto zerknąć na GKS Wikielec. Co prawda zespół spod Iławy jest notowany najniżej i ma największą stratę do bezpiecznego miejsca, ale jednocześnie widać, że forma drużyny jest na fali wznoszącej. Od momentu objęcia trenerskich sterów przez Damiana Jarzembowskiego GKS rozkręcił się w ofensywie, o czym w środowym półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski przekonał się boleśnie Znicz Biała Piska, przegrywając 1:3.

W sobotę Wikielec podejmie zamykającą tabelę Wissę. To mecz z gatunku tych, w których jeden zespół musi zwyciężyć, a drugi gra już bez presji, bo wiadomo, że dla Wissy nie ma już ratunku. – Liczy się tylko nasze zwycięstwo – mówi Damian Jarzembowski, który zdołał odmienić grę GKS. – Wierzymy, że w lidze jeszcze nie wszystko stracone. Żałujemy meczu w Legionowie, gdzie naprawdę mogliśmy zrobić niespodziankę (Wikielec przegrał 1:2 - red.), ale czasu nie cofniemy, dlatego teraz chcemy punktować do końca sezonu. Cieszę się, że zespół uwierzył w moje słowa, które powiedziałem, gdy przychodziłem do klubu. Twierdzę, że w naszej drużynie jest potencjał na środek stawki. Dlatego teraz celem jest zajęcie jak najwyższego miejsca, bo choć liczba spadkowiczów jest już wstępnie znana, to tak naprawdę nie wiadomo, ile zespołów opuści ligę. Być może po sezonie dojdzie do rezygnacji z udziału w grze na tym poziomie, a w takiej sytuacji warto być pierwszym w kolejce do utrzymania.

Rozmowy o posezonowych rozstrzygnięciach przy zielonym stoliku pojawiają się także w obozach innych klubów z regionu, bo to faktycznie może być szansa na pozostanie w lidze. Ma to związek chociażby z informacjami o dużym zadłużeniu ŁKS Łódź, którego rezerwy grają w III lidze. Z kolei w Ursusie w parze z bardzo dobrymi ostatnio wynikami nie idą kwestie finansowe, przez co rosną zaległości wobec zawodników. To wszystko pokazuje, że może powtórzyć się sytuacja sprzed obecnego sezonu, gdy długo rozstrzygano, w jakiej lidze ma zagrać Wikielec.

Natomiast już w piątek o ligowe punkty powalczą Mamry. Zespół prowadzony przez Przemysława Łapińskiego dostał zadyszki po niezłym otwarciu rundy, czego efektem były trzy porażki z rzędu, w tym dwie na swoim boisku. Niekorzystną serię trzeba przerwać za wszelką cenę, a rywal, czyli młodzi zawodnicy rezerw Jagiellonii, na pewno jest w zasięgu Mamr. Zresztą Łukasz Broź i spółka już w tym sezonie pokonali drugą „Jagę”, triumfując w rozgrywanym w grudniu z Białymstoku meczu kończącym pierwszą część sezonu. Początek starcia w Giżycku o godz. 17. Gospodarze zapowiadają dodatkowe atrakcje, m.in. catering i licytacje, z których dochód przekazany zostanie na leczenia Leszka Lachowicza, byłego zawodnika i trenera Mamr.

Niżej notowanego Sokoła Aleksandrów Łódzki w sobotę o godz. 16 podejmie Znicz. Nasz najbardziej doświadczony aktualnie trzecioligowiec wciąż gra w kratkę. W ostatnich starciach potrafił pewnie wygrać u siebie ze Świtem, ale z wyjazdowego meczu z Ursusem wrócił z niczym, a środę odpadł z rywalizacji w WPP. Dlatego mecz z przedostatnim Sokołem będzie okazją do podreperowania dorobku.

* 34. kolejka, piątek: Mamry Giżycko - Jagiellonia II Białystok (17), Lechia Tomaszów Maz. - KS Kutno (18), Broń Radom - Błonianka Błonie (18); sobota: GKS Wikielec - Wissa Szczuczyn (12), Znicz Biała Piska - Sokół Aleksandrów Łódzki (16), ŁKS II Łódź - Unia Skierniewice (11), Pelikan Łowicz - Polonia Warszawa (18), Pilica Białobrzegi - Świt Nowy Dwór Maz. (13:), Legia II Warszawa - Ursus Warszawa (12); pauza: Legionovia.