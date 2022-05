Przed piłkarskim weekendem

Warto przypomnieć, że ostródzianie w rundzie wiosennej jeszcze nie wygrali, a ich jedynym urobkiem są cztery remisy. Nawet jak w ostatnim meczu Sokół strzelił cztery gole rezerwom Lecha, to i tak przegrał, bo stracił goli sześć.

Natomiast niedzielny pojedynek z Garbarnią nie będzie miał już żadnego znaczenia dla układu tabeli, bo przedwojenny mistrz Polski zajmuje bezpieczne miejsce w tabeli, a Sokół już dawno stracił wszelkie szanse. Jedyną dobrą informacją jest zwycięstwo ostródzkiego klubu w klasyfikacji Pro Junior System, dzięki czemu do klubowego skarbca trafi 550 tysięcy złotych, które będzie można wykorzystać w nadchodzącym sezonie III ligi.

A wydatków szykuje się sporo, bowiem Sokół będzie musiał budować kadrę praktycznie od nowa - wielu zawodników do Ostródy trafiało jedynie na wypożyczenie, więc teraz wrócą do macierzystych klubów. M.in. Jakub Mysiorski i Szymon Dowgiałło pewnie ponownie pojawią się w Stomilu.

Działacze Sokoła chcą godnie pożegnać się z II ligą, dlatego na niedzielny mecz kibice wejdą za złotówkę. Kasa w dniu spotkania będzie otwarta od godziny 11:30.

* Inne mecze 34. kolejki (niedziela, g. 12.30): Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław, Ruch Chorzów - Hutnik Kraków, Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce, Wisła Puławy - Motor Lublin, Radunia Stężyca - GKS Bełchatów, Stal Rzeszów - Lech II Poznań, Wigry Suwałki - Pogoń Grodzisk Mazowiecki, KKS 1925 Kalisz - Chojniczanka Chojnice.

PO 33 KOLEJKACH

1. Stal 76 73:33

2. Chojniczanka 70 69:29

---------------------------

3. Ruch 60 47:27

4. Motor 59 54:28

5. Wigry 57 54:38

6. Lech II 51 39:43

---------------------------

7. Radunia 50 57:51

8. Olimpia 46 33:31

9. Garbarnia 45 44:39

10. Pogoń S. 43 46:55

11. Kalisz 42 41:45

12. Wisła 41 53:54

13. Śląsk II 40 50:53

14. Znicz 39 38:44

----------------------------

15. Hutnik 35 38:54

16. Pogoń G. 31 34:50

17. Sokół 19 28:70

18. Bełchatów 18 17:71

>>> W sobotnim meczu 21. kolejki I ligi kobiet Stomilanki podejmą Trójkę Staszkówka/Jelna. Początek o godz. 13. Obecnie olsztynianki są na drugim miejscu, tracąc dwa punkty do Sportowej Czwórki Radom.

>>> W zaległym meczu III ligi Mamry Giżycko przegrały 0:1 z GKS Wikielec. Zwycięskiego gola w 24. min zdobył Grzybowski.

* 33. kolejka, sobota: Ursus Warszawa - Znicz Biała Piska (17), Błonianka Błonie - Mamry Giżycko (18), Legionovia Legionowo - GKS Wikielec (18), Sokół Aleksandrów Łódzki - Lechia Tomaszów Maz. (17), Polonia Warszawa - Broń Radom (19:30), Wissa Szczuczyn - ŁKS II Łódź (17); niedziela: Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa (17), Unia Skierniewice - Pelikan Łowicz (15), Jagiellonia II Białystok - Pilica Białobrzegi (12); pauza: KS Kutno.

PO 32 KOLEJKACH

1. Legionovia* 70 66:33

-------------------------------

2. Polonia 66 66:21

3. Legia II 52 68:42

4. Świt 51 50:34

5. Lechia* 48 52:37

6. Błonianka 48 52:52

7. Ursus 45 45:54

8. Unia 45 51:44

9. ŁKS II 42 48:44

10. Broń 41 37:48

11. Jagiellonia II 40 55:53

12. Pelikan 39 51:37

13. Kutno 39 38:47

-------------------------------

14. Pilica 35 44:63

15. Mamry 33 30:57

16. Znicz* 32 38:59

17. Wikielec 30 31:47

18. Sokół 25 30:44

19. Wissa* 18 24:60

* mecz więcej

>>> 26. kolejka forBET IV ligi, sobota: Concordia Elbląg - Jeziorak Iława (16), Błękitni Pasym - Zatoka Braniewo (16), Pisa Barczewo - Olimpia II Elbląg (17), Motor Lubawa - Mrągowia Mrągowo (16), DKS Dobre Miasto - MKS Korsze (16), Huragan Morąg - Granica Kętrzyn (17), Mazur Ełk - Polonia Lidzbark Warmiński (16); niedziela: Polonia Iłowo - Błękitni Orneta (13).

>>> W grupie 1 klasy okręgowej w zaległym mecz z 25. kolejki Orlęta Reszel przegrały 0:1 z prowadzącym w tabeli Romintą Gołdap. Czołówka tabeli: 1. Rominta 70; 2. Tęcza Biskupiec 67; 3. Rona 03 Ełk 48; 4. Żagiel Piecki 47; 5. Śniardwy Orzysz 46.