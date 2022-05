W czerwcu warto wpaść do Kurzętnika

Wydarzenia, które już w swoim debiucie zyskują grono fanów, zbierają pochlebne opinie i cieszą zawodników i kibiców wysokim poziomem, z pewnością rodzą się z pasji. Tak też powstał Triathlon Kurzętnik. Kolejna odsłona zawodów wystartuje 4 czerwca. Organizator już teraz szykuje niespodzianki i odpowiednią oprawę. Możemy spodziewać się również udziału czołowych polskich zawodników. Niewątpliwie wydarzeniem będzie triathlonowy debiut Pawła Januszewskiego. Ten znakomity biegacz, olimpijczyk, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki oraz pomysłodawca akcji "BiegamBoLubię", postanowił rozszerzyć zakres swoich aktywności o pływanie i jazdę na rowerze. Rozpoczął treningi triathlonowe i myśli o pierwszych startach. Swój debiut Januszewski planuje właśnie w Kurzętniku.

Impreza odbędzie się na dwóch dystansach: 1/4 i 1/8 ironmana. W ramach wydarzenia rozegrane zostaną również II PORTA Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej i Deweloperskiej. Zapisy jeszcze trwają. Warto więc pokusić się o udział w atrakcyjnej imprezie, która może być jednocześnie doskonałym sprawdzianem przed zawodami w Warszawie lub Gdańsku.

Pływanie odbędzie się w Jeziorze Skarlińskim. Wejście do wody i wyjście usytuowane będzie na plaży gminnej w Wawrowicach. Urozmaicona trasa kolarska rozpocznie się ostrym podjazdem z Wawrowic na stadion w Kurzętniku. Na finał zostanie bieganie po ścieżce rekreacyjnej pomiędzy Kurzętnikiem i Lipowcem, a sama meta zlokalizowana będzie na stadionie w Kurzętniku przy ul. Betoniarskiej.

Podczas zawodów odbędą się imprezy towarzyszące, czyli Bieg Malucha i Festyn Rodzinny na stadionie w Kurzętniku.

Zapisy trwają do 1 czerwca, na liście startowej już znajduje się ponad 140 zawodników. Szczegółowe mapki i link do zapisów oraz regulaminu znajduje się w serwisie internetowym Triathlon Kurzętnik.

* 1/4 ironmana: 950 m pływania, 45 km jazdy na rowerze, 10,55 km biegu

* 1/8 ironmana: 475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze, 5,275 km biegu

Alina Laskowska