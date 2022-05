Concordia coraz bliżej awansu

PIŁKA NOŻNA\\\ 25. kolejka forBET IV ligi przyniosła ciekawe rozstrzygnięcie na szczycie - Concordia wygrała z Huraganem, dzięki czemu powiększyła przewagę nad wiceliderem do 10 punktów.

Mrągowia przegrała u siebie z DKS Dobre Miasto, w efekcie oba kluby zamieniły się miejscami w tabeli. - Trzeba obiektywnie przyznać, że wygrał zespół, który grał dojrzalej, był lepiej zorganizowany w defensywie – mówił trener Mariusz Niedziółka, szkoleniowiec Mrągowii. - DKS skutecznie powstrzymywał nasze ataki. Nasza gra obronna wyglądała w tym meczu bardzo słabo, co skrzętnie wykorzystał przeciwnik. Wróciły koszmary ze spotkania z Polonią Lidzbark Warmiński. Cóż, mamy kłopoty personalne, które mają wpływ na naszą grę, a teraz dojdą jeszcze kolejne, ale musimy się z tym zmierzyć, ciężko przepracowując ten tydzień i wyciągając wnioski z porażki.

Kolejne zwycięstwo na własnym stadionie odniosła Polonia Lidzbark Warmiński. Podopieczni Czesława Żukowskiego tym razem odprawili z kwitkiem Błękitnych Pasym. To było szóste domowe zwycięstwo lidzbarskiej ekipy - na swoim stadionie Polonia ostatni raz przegrała w listopadzie... 2020 roku. Gola dla gości zdobył niezawodny Patryk Malanowski, przypomnijmy, że tydzień temu po powrocie do gry po kontuzji czterokrotnie pokonał bramkarza Polonii Iłowo.

Ponownie niespodziankę sprawili Błękitni z Ornety, którzy pokonali na własnym stadionie wyżej notowaną Pisę Barczewo. Mimo gry w kratkę i ciężkiej sytuacji zawodnicy prowadzeni przez trenera Fabiana Wieliczko nie składają broni w walce o utrzymanie.

* Polonia Lidzbark Warmiński - Błękitni Pasym 2:1 (0:0)

0:1 - Malanowski (48), 1:1 - Dziemidowicz (50), 2:1 - Karłowicz (68)

* Olimpia II Elbląg - Motor Lubawa 4:3 (2:1)

0:1 - Śnieżawski (21), 1:1 - Kazimierowski (30), 2:1 - Szantyr (44), 3:1 - Branecki (50), 3:2, 3:3 - Gajewski (73, 76), 4:3 - Milanowski (88)

* Granica Kętrzyn - Mazur Ełk 3:0 (0:0)

1:0 - Kotarba (84), 2:0 - Kisiel (90 samob.), 3:0 - Zawalich (90)

* Błękitni Orneta - Pisa Barczewo 2:0 (1:0)

1:0 - Orzoł (7), 2:0 - Kurywczak (68)

* Mrągowia Mrągowo - DKS Dobre Miasto 1:3 (0:3)

0:1 - Chojnowski (3), 0:2 - Radzki (5), 1:2 - Bah (37), 1:3 - Lubak (56)

* MKS Korsze - Jeziorak Iława 0:3 (0:1)

0:1 - Bartkowski (32), 0:2 - Banaszek (62), 0:3 - Wacławski (86)

* Zatoka Braniewo - Polonia Iłowo 2:1 (1:0)

1:0 - Szpakowski (35), 1:1 - Rynkowski (66), 2:1 - Prochna (90)

* Concordia Elbląg - Huragan Morąg 3:1 (0:0)

1:0 - Pelc (51), 2:0 - Augusto (53), 2:1 - Burzyński (72 k), 3:1 - Edil (90 k)

PO 25 KOLEJKACH

1. Concordia 63 77:15

2. Huragan 53 63:25

3. Jeziorak 50 61:23

4. Polonia LW. 49 60:31

5. Granica 48 58:33

6. DKS 40 35:27

7. Mrągowia 40 55:40

8. Motor 34 38:39

9. Pisa 32 35:42

10. Olimpia II 29 42:48

11. Polonia Ił. 26 43:61

12. Zatoka 24 32:50

13. Błękitni O. 23 26:70

14. Korsze 23 32:66

15. Błękitni P. 23 32:63

16. Mazur 18 32:88