Szalony Krasnolud się cieszy

W turnieju wzięło udział po 52 zawodniczek i zawodników w dwóch kategoriach wiekowych – do 12 i 14 lat. Warmię i Mazury reprezentowało 8 osób, pięć dziewcząt i trzech chłopców.

Ostatecznie wicemistrzynią Polski juniorek młodszych została Anna Kawa z Olsztyna, podopieczna Fundacji Szalony Krasnolud, zawodniczka LZS CKTiS Biskupiec. Ania, która nie przegrała żadnej z 9 partii (5 zwycięstw i 4 remisy), zajęła pierwsze miejsce wśród dziewcząt z rocznika 2008 i wywalczyła automatyczny awans na przyszłoroczne mistrzostwa Polski juniorek do lat 16.

Ostatnią medalistką OOM z Warmii i Mazur była Anita Daliga, która osiem lat temu zdobyła brąz w grupie wiekowej do lat 14. Sukces Kawy jest efektem ciężkiej i systematycznej pracy wykonanej pod kierunkiem trenera Tomasza Kupryjaniuka. Poza tym wsparcia 14-letniej zawodniczce udzielają Paweł Orłowski (kierownik sekcji szachowej LZS CKTiS Biskupiec), Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu i samorząd województwa.

* Inne miejsca zawodników z Warmii i Mazur: 11. Wiktora Zapałowska (MKSz Ostródzianka Ostróda), 30. Maja Woytitzki, 41. Sophie Woytitzki (obie LZS CKTiS Biskupiec), 24. Maciej Kraśniewski (UKS Uzdowo), 26. Jan Przybylski (Skoczek Elbląg), 41. Tomasz Hartliński (Kopernik Olsztyn).