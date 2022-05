Arka bez awansu, Podbeskidzie bez barażów?

Wynik ten nie zadowolił żadnej z drużyn, bo strata dwóch punktów dla Arki może oznaczać koniec marzeń o drugim miejscu, które daje bezpośredni awans do Ekstraklasy, natomiast Podbeskidzie po piątkowym remisie może definitywnie stracić szansę na baraże, w których zagrają zespoły z miejsc 3-6.

W sobotę o godz. 20.30 Stomil zagra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Porażka dla olsztynian oznacza, że po 10 latach i jednym dniu stracą pierwszoligowy status.

W rundzie jesiennej Stomil wygrał u siebie 3:1 z Zagłębiem.

Dla Piotra Jacka będzie to dziewiąte spotkanie w I lidze w roli szkoleniowca Stomilu. Jego dotychczasowy dorobek to 3 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki.

* Inne mecze 33. kolejki: sobota: Korona Kielce - GKS Katowice (12:30 Polsat Sport), GKS Jastrzębie - GKS Tychy (18); niedziela: Miedź Legnica - Widzew Łódź (12:30 Polsat Sport), Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów (15), ŁKS Łódź - Odra Opole (18); poniedziałek: Górnik Polkowice - Resovia (18).

* 34. kolejka (22 maja o godz. 12.40): Stomil - Puszcza, Skra - Jastrzębie, Tychy - Korona, Katowice - ŁKS, Odra - Resovia, Górnik - Miedź, Widzew - Podbeskidzie, Arka - Sandecja, Chrobry - Zagłębie.