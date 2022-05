Dwie ostatnie szanse Sokoła

W poprzedniej kolejce Sokół nie grał, bo przed startem rundy rewanżowej wycofał się GKS Bełchatów. Były to pierwsze i być może ostatnie trzy punkty zdobyte wiosną przez ostródzkiego spadkowicza.

Po jesieni Sokół teoretycznie miał szanse na pozostanie w II lidze, ale do takiej myśli nikt się w Ostródzie specjalnie nie przywiązywał, bowiem doskonale zdawano sobie sprawę, że jest to niezbyt realny scenariusz. Jednak zarazem nikt się nie spodziewał, że drużyna nie będzie w stanie wygrać nawet jednego meczu, bo nawet podczas fatalnej jesieni udało się przecież odnieść trzy zwycięstwa.

Fatalna passa ciąży zawodnikom Sokoła oraz trenerowi Wojciechowi Figurskiemu, który przejął drużynę na początku roku. - Chcemy w końcu wygrać, by miło zakończyć sezon - mówi ostródzki szkoleniowiec. - Nie chcemy być zespołem, który wiosną ani razu nie odniesie zwycięstwa. Przed nami wyjazd na mecz z Lechem, a potem podejmiemy Garbarnię Kraków. Z tego, co wiem, to nasi działacze chcą zrobić godne pożegnanie z II ligą, by ściągnąć jak najwięcej kibiców na stadion.

Rezerwy Lecha mają o co walczyć, więc na pewno punktów Sokołowi nie podarują. Poznaniacy mają realną szansę na dostanie się do barażów - warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie awansowała Skra Częstochowa, która sezon zakończyła dopiero na szóstym miejscu. Wszystko jest więc możliwie, bo dwa lata temu PZPN zlikwidował przepis, zgodnie z którym między zespołami z tego samego klubu musiała być różnica dwóch lig. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, by pierwszy Lech cieszył się z mistrzostwa Polski, a jego rezerwy z awansu do I ligi. Jeszcze żaden polski klub nie miał zespołów w dwóch najwyższych ligach piłkarskich - Lech może być pierwszy.

Początek niedzielnego meczu o godzinie 16.



* Inne mecze 33. kolejki, sobota: Motor Lublin - Radunia Stężyca (17), Pogoń Siedlce - Wisła Puławy (17), Hutnik Kraków - Znicz Pruszków (17), Śląsk II Wrocław - Ruch Chorzów (17), Pogoń Grodzisk Maz. - KKS 1925 Kalisz (18); niedziela: Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg (17:10 TVP Sport), Garbarnia Kraków - Wigry Suwałki (17).