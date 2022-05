Lider powiększył przewagę

Prowadząca w tabeli Concordia pokonała 4:0 Polonię Lidzbark Warmiński, a że jednocześnie Huragan zremisował z Mrągowią, więc elblążanie przewagę nad wiceliderem powiększyli do 7 punktów.

W Mrągowie już w 4. min Bojarowski strzelił fantastycznego gola. Skrzydłowy żółto-czarnych przebiegł z piłką kilka metrów, po czym w pięknym stylu uderzył z dystansu. Huragan doprowadził do wyrównania w 39. min - Ressel wrzucił piłkę w pole karne z rzutu wolnego, a niepilnowany Kiełtyka strzałem z głowy pokonał Orła.

- Cenimy ten remis - przyznał Mariusz Niedziółka, trener Mrągowii. - Szkoda jednak rzutu karnego (Dawid Pietkiewicz zmarnował jedenastkę - red.), bo mamy przez to niedosyt. W przekroju całego spotkania wynik remisowy nie krzywdzi jednak nikogo. Doceniamy jakość Huraganu i ich zawodników. Chcę podziękować chłopakom za ten mecz, wielkie brawa należą się drużynie za pracę.

Cały czas na trzecim miejscu jest Jeziorak Iława, który wygrał na wyjeździe z Olimpią II Elbląg, natomiast do największej niespodzianki doszło w Ornecie, gdzie miejscowi Błękitni, którzy bronią się przed spadkiem, zgarnęli komplet punktów w starciu z DKS Dobre Miasto.

Warto zauważyć, że Zatoka rozegrała pierwsze spotkanie we Fromborku, bo jej stadion przechodzi obecnie remont.

* Granica Kętrzyn - Błękitni Pasym 2:1 (1:1)

0:1 - Kulesik (10), 1:1 - Policha (15), 2:1 - Czerniakowski (49)

* Concordia Elbląg - Polonia Lidzbark Warmiński 4:0 (2:0)

1:0 - Pelc (15), 2:0, 3:0 - Joao Augusto (39, 54), 4:0 - Sierkowski (80)

* MKS Korsze - Mazur Ełk 5:1 (0:0)

1:0 - Siwek (58), 2:0 - Rzeźnik (63), 2:1 - Żukowski (78), 3:1 - Harasim (81), 4:1 - Trafarski (90), 5:1 - Kułakowski (90)

* Mrągowia Mrągowo - Huragan Morąg 1:1 (1:1)

1:0 - Bojarowski (4), 1:1 - Kiełtyka (39)

* Olimpia II Elbląg - Jeziorak Iława 0:2 (0:1)

0:1 - Czarnota (26), 0:2 - Galas (66)

* Błękitni Orneta - DKS Dobre Miasto 1:0 (1:0)

1:0 - Kurywczak (3)

* Zatoka Braniewo - Motor Lubawa 1:0 (0:0)

1:0 - Rynkowski (80)

* Polonia Iłowo - Pisa Barczewo 5:2 (3:0)

1:0, 2:0 - Ciesielski (14, 36), 3:0 - Grzela (41), 4:0 - Ciesielski (48), 5:0 - Lemanek (65), 5:1, 5:2 - Nawrocki (81, 90)

PO 23 KOLEJKACH

1. Concordia 57 60:13

2. Huragan 50 56:22

3. Jeziorak 47 56:20

4. Granica 45 53:30

5. Polonia LW. 43 55:28

6. Mrągowia 37 51:35

7. DKS 34 30:25

8. Motor 31 32:34

9. Pisa 29 34:40

10. Polonia I. 26 39:55

11. Olimpia II 26 37:43

12. Korsze 23 32:57

13. Zatoka 21 30:48

14. Błękitni O. 20 23:67

15. Błękitni P. 20 27:58

16. Mazur 18 31:71