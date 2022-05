Dwa mecze, dwa smutki

* Pogoń Grodzisk Maz. - Olimpia Elbląg 1:0 (0:0)

1:0 - Kołeczek (56)

OLIMPIA: Witan - Sarnowski (56 Piekarski), Czarny, Wenger, Guilherme, Krawczun (56 Kozera), Czernis, Danowski (74 Ostrowski), Kałahur, Sienkiewicz, Kurbiel (66 Bawolik)

Gospodarze są w bardzo trudnej, a może nawet beznadziejnej sytuacji, bowiem przed meczem z Olimpią do bezpiecznej strefy tracili aż pięć punktów. Z kolei elblążanie mieli jak najbardziej realne szanse na udział w barażach o awans do I ligi, wydawało się więc, że powinni powalczyć o komplet punktów. No i powalczyli, tyle że bez efektów... Co prawda goście posiadali niewielką przewagę, a na bramkę Pogoni strzelali Bartniczuk i Apolinarski, ale wyniku to nie zmieniło. W 37. min szczęścia spróbował Kurbiel, lecz i tym razem bramkarz Pogoni był na miejscu.

Początek drugiej połowy też należał do Olimpii, jednak gola niespodziewanie zdobyli gospodarze, gdy w 56. min na strzał z dystansu zdecydował się Kołeczek. Cztery minuty później mogło być po meczu, bo Pogoń zmarnowała stuprocentową okazję. Potem inicjatywę ponownie przejęli elblążanie, jednak bramek z tego nie było. Efekt jest taki, że po porażce z Pogonią szanse Olimpii na udział w barażach zmalały do minimum.

* Motor Lublin - Sokół Ostróda 5:0 (2:0)

1:0 - Ceglarz (6), 2:0 - Ryczkowski (22), 3:0 - Kołbon (77), 4:0 - Sędzikowski (78), 5:0 - Fidziukiewicz (89); czerwona kartka: Dzięcioł (65 Sokół)

SOKÓŁ: Rabin - Klimek, Słupski (46 Wojtyra), Kurowski, Skórecki, Mysiorski (81 Malinowski), Święty (76 Rugowski), Rogala (46 Dymerski), Turek, Sobotka (46 Montero), Dzięcioł

Trener Wojciech Figurski nie mógł skorzystać z usług Wojciecha Mazurowskiego, który w meczu z Pogonią Siedlce nabawił się urazu. Od pierwszej minuty w akcji zobaczyliśmy zatem Jana Klimka.

Ale w głównych rolach wystąpili gospodarze, którzy już po sześciu minutach objęli prowadzenie. Sokół, który na wiosnę jeszcze nie wygrał, chciał za wszelką cenę szybko doprowadzić do wyrównania, co sprawiło, że gospodarze czekali na swoją szansę z kontry. No i po 22 minutach było 2:0.

Po przerwie na boisku pojawił się Dawid Wojtyra, czyli goście grali na nominalnych dwóch napastników. Jednak kolejne gole zdobywali tylko gospodarze, którzy od 65. min grali w przewadze, bo po dwóch żółtych kartkach boisko opuścił Ernest Dzięcioł.

W 32. kolejce Sokół powinien zagrać z GKS Bełchatów, ale drużyna wycofała się z rozgrywek. W tej sytuacji ostródzianom do końca sezonu zostały do rozegrania tylko dwa spotkania: za dwa tygodnie na wyjeździe z rezerwami Lecha i 22 maja u siebie z Garbarnią.

* Pozostałe wyniki 31. kolejki: Garbarnia Kraków — Chojniczanka Chojnice 3:1, Ruch Chorzów — Znicz Pruszków 0:0, Lech II Poznań — KKS Kalisz 1:0, Śląsk Wrocław — Wisła Puławy 3:0, Hutnik Kraków — Radunia Stężyca 3:2, Pogoń Siedlce — Stal Rzeszów 1:4, GKS Bełchatów — Wigry Suwałki 0:3 (walkower).