Pomóżmy Stomilowi zwyciężyć

Stomil przebywa w strefie spadkowej I ligi, ale nadal ma szansę na pozostanie na kolejny sezon na zapleczu Ekstraklasy. Co prawda olsztynianie na swoim stadionie przegrywają wszystko jak leci, ale za to na wyjazdach punktują niemiłosiernie rywali - ostatnio wygrali 1:0 z Podbeskidziem, chociaż przez kilkadziesiąt minut grali w osłabieniu, bo czerwoną kartkę obejrzał Rafał Remisz.

Dzisiaj do Olsztyna przyjedzie zespół, który praktycznie przed każdym sezonem zgłasza ekstraklasowe ambicje - GKS ma odpowiedni stadion, właścicielem klubu jest spółka miejska, a do zespołu trafiają sensownie wyselekcjonowani piłkarze. W zeszłym sezonie Tychy odpadły dopiero w barażach, tym razem baraże też są w ich zasięgu, jednak wyniki były poniżej oczekiwań, dlatego zwolniono trenera Artura Derbina, którego zastąpił duet Jarosław Zadylak-Przemysław Pitry.

- Czeka nas kolejne spotkanie z drużyną ze Śląska - mówi trener Piotr Jacek. - Jest to drużyna, która potrafi grać w piłkę, poza tym większość zawodników GKS ma dobre warunki fizyczne. Mam jednak nadzieję, że uda nam się tak zestawić skład i taką dobrać taktykę, że w końcu u siebie zapunktujemy. Oczywiście liczymy też na wsparcie fanów, bo im więcej jest ich na trybunach, tym łatwiej nam się gra, dlatego w czwartkowy wieczór serdecznie zapraszamy wszystkich na stadion (początek o godz. 20:30 - red.).

Niestety, w dzisiejszym meczu nie będzie mógł zagrać pauzujący za czerwoną kartkę Rafał Remisz. W tym przypadku będzie to zapewne tylko jedno spotkanie, bo jego faul powinien być zinterpretowany jako akcja ratunkowa. Dłuższej pauzy może spodziewać się natomiast bramkarz Kacper Tobiasz, który rozegrał fenomenalne spotkanie w Bielsko-Białej, ale po ostatnim gwizdku niepotrzebnie zareagował na zaczepki miejscowych fanów, pokazując im tzw. gest Kozakiewicza.

„Chciałbym bardzo przeprosić wszystkich kibiców Podbeskidzia Bielsko-Biała za swoje niepoprawne zachowanie” - napisał w specjalnym oświadczeniu bramkarz Stomilu wypożyczony z Legii Warszawa. „Nie znajduję żadnego wytłumaczenia poza tym, że nastąpiło to pod wpływem ogromnych emocji i młodego wieku. Zdaję sobie sprawę, że takie zachowanie nie przystoi profesjonalnemu zawodnikowi. Przepraszam wszystkich, których uraziłem i zawiodłem. Jest to pierwsza i ostatnia taka sytuacja”.

Wszystko wskazuje więc na to, że szansę debiutu w bramce Stomilu otrzyma Dominik Budzyński, bowiem Konrad Syldatk został oddelegowany na środowy mecz Wojewódzkiego Pucharu Polski (piszemy o tym na 23. stronie).

Do treningów powrócił Merveille Fundambu, ale w Stomilu nie zobaczymy już Jonathana Simby Bwangi, z którym lada dzień zostanie rozwiązana umowa. Natomiast cały czas na ból stopy narzeka Guttiner.

Przed meczem szefowie Stomilu rodzinie Andrzeja Biedrzyckiego przekażą obraz autorstwa Roberta Listwana, natomiast Karol Żwir otrzyma pamiątkową koszulkę z okazji rozegrania 100 spotkań w „biało-niebieskich” barwach. Warto więc przyjść na stadion minimum 20 minut przed pierwszym gwizdkiem, by oddać hołd legendzie olsztyńskiego klubu.



* 30. kolejka: Chrobry Głogów - Resovia 3:3 (Lebedyński 5 k, 15, Ilków-Gołąb 64 - Eizenchart 2, Wasiluk 24, Wojciechowski 76), Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica 1:2 (Sobczak 87 k - Mijušković 29 k, Makuch 90 k), Widzew Łódź - Korona Kielce 1:2 (Hansen 48 - Petrow 54, Szykawka 78), GKS Katowice - Skra Częstochowa 3:0 (Szymczak 14, 78, Karbownik 88), Górnik Polkowice - GKS Jastrzębie 1:0 (Żołądź 7), Arka Gdynia - ŁKS Łódź 2:0 (Adamczyk 11 k, 61 k); czwartek: Odra Opole - Puszcza Niepołomice (18), Sandecja Nowy Sącz - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18).



PO 29 KOLEJKACH

1. Miedź 65 51:22

2. Arka 57 58:31

----------------------------------

3. Widzew 56 49:32

4. Korona 52 41:30

5. Chrobry 46 38:30

6. Sandecja 42 34:30

----------------------------------

7. ŁKS Łódź 42 31:30

8. Odra 42 40:39

9. GKS Tychy 40 30:33

10. Podbeskidzie 38 42:35

11. Katowice 36 36:44

12. Resovia 35 31:34

13. Skra 33 25:38

14. Zagłębie 31 36:41

15. Puszcza 30 35:43

----------------------------------

16. Stomil 27 29:50

17. Górnik 26 28:49

18. Jastrzębie 21 26:49