Piłkarski turniej w Mrągowie

Ciekawa jest też jego formuła, bowiem każdy z zagra z każdym, a że zgłosiło się 14 zespołów, więc zostanie rozegranych 13 kolejek (mecze będą trwać po 22 minuty).

Nietypowa jest natomiast punktacja, bo o ile wygrana to tradycyjnie trzy punkty, a porażka punktów zero, to inaczej wyceniono remisy, bowiem remis bramkowy to dwa dwa, a bezbramkowy tylko jeden punkt.

>>> Uczestnicy turnieju: Legia Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, AM Cracovia, Zagłębie Sosnowiec, Jagiellonia Białystok, Radomiak Radom, Stomil Olsztyn, Fun Futbol Olsztyn, APN Ostrołęka, ŁKS Łomża, Zatoka Braniewo, Constract Lubawa, Hattrick Białystok.

Mecze zaczynają się o godzinie 9 rano, a kończą o 16.