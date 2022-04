Bramkostrzelny Elbląg

Ostatecznie rezerwy II-ligowej Olimpii pokonały 7:0 ełckiego Mazura, który jest już chyba pogodzony ze spadkiem do ligi okręgowej. Wysokie zwycięstwo odniosła także Concordia Elbląg, co nie dziwi, bo przecież lider zmierzył się z ostatnim zespołem tabeli, jednak warto zauważyć, że goście z Pasymia padli dopiero po przerwie. Królem polowania został Jakub Branecki, który zdobył aż pięć bramek!

Do największej niespodzianki natomiast doszło w Mrągowie, gdzie Polonia Lidzbark Warmiński wygrała 6:1 z Mrągowią. Gospodarze wiosną spisują się słabo, ale trener Mariusz Niedziółka liczył na przełamanie w tym meczu. Nic z tego, bo goście mieli w składzie Krystiana Oleszkę, który po raz pierwszy trafił do siatki już w 5. minucie, a jego licznik zatrzymał się dopiero po czwartym trafieniu!

Z kolei Jeziorak zepsuł święto w Braniewie, gdzie Zatoka świętowała 75-lecie klubu i żegnała się ze stadionem, który przejdzie kapitalny remont. Pożegnanie zepsuli podopieczni Wojciecha Tarnowskiego, którzy wygrali aż 4:0.

* Concordia Elbląg - Błękitni Pasym 6:0 (0:0)

1:0, 2:0 - Szmydt (53, 55), 3:0 - Drewek (72), 4:0, 5:0 - Nestorowicz (84, 89), 6:0 - M. Pelc (90)

* MKS Korsze - Granica Kętrzyn 1:3 (1:0)

1:0 - Rzeźnik (28), 1:1 - Strzelec (50), 1:2 - M. Swacha-Sock (65), 1:3 - Bobrowski (79)

* Mrągowia Mrągowo - Polonia Lidzbark Warmiński 1:6 (1:2)

0:1, 0:2 - Oleszko (5, 24), 1:2 - Wypniewski (27), 1:3 - Oleszko (48), 1:4 - Dziemidowicz (65), 1:5 - Oleszko (78), 1:6 - Karłowicz (88)

* Olimpia II Elbląg - Mazur Ełk 7:0 (5:0)

1:0 – Milanowski (7), 2:0, 3:0, 4:0 – Branecki (11, 33, 38), 5:0 – Szantyr (40), 6:0, 7:0 – Branecki (79, 86)

* Błękitni Orneta - Huragan Morąg 0:4 (0:1)

0:1, 0:2 - Podgórski (7, 79), 0:3 - P. Galik (82), 0:4 - Podgórski (88)

* Zatoka Braniewo - Jeziorak Iława 0:4 (0:1)

0:1 - Kwiatkowski (2), 0:2 - Wacławski (64), 0:3 - Bartkowski (68), 0:4 - Kwiatkowski (86)

* Polonia Iłowo - DKS Dobre Miasto 0:4 (0:0)

0:1 - Chojnowski (56), 0:2, 0:3, 0:4 - Lubak (68, 71, 90)

* Pisa Barczewo - Motor Lubawa 3:0 (2:0)

1:0 - Gorczyca (25), 2:0, 3:0 - Nawrocki (39, 60)

PO 21 KOLEJKACH

1. Concordia 51 53:12

2. Huragan 46 52:20

3. Granica 42 50:26

4. Jeziorak 41 48:19

5. Polonia LW. 40 50:24

6. Dobre Miasto 33 28:22

7. Mrągowia 33 44:34

8. Motor 30 30:31

9. Pisa 29 31:33

10. Olimpia II 26 36:38

11. Polonia I. 22 32:51

12. MKS Korsze 20 27:51

13. Mazur 18 30:60

14. Zatoka 17 27:46

15. Błękitni O. 17 21:61

16. Błękitni P. 17 24:55