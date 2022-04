Sokół w końcu wygra?

W ostatnim meczu ligowym Sokół grał na wyjeździe w Chorzowie. Do przerwy remisował bezbramkowo z Ruchem, ale wszystko posypało się po przerwie i mecz zakończył się porażką 0:3. Dla ostródzian była to 19. porażka w tym sezonie.

Kiedy zatem Sokół wreszcie wygra? - Chciałbym, żeby to nastąpiło jak najszybciej - mówi ostródzki trener. - Bo zespół uwierzy wtedy w swoje możliwości. W tym tygodniu robiliśmy wszystko z myślą o tym, żeby na sobotę być w optymalnej formie. Śląsk też jest w głębokim kryzysie, bo zanotował pięć porażek z rzędu. My w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyliśmy tylko punkt, więc w najbliższym meczu któraś z drużyn prawdopodobnie przerwie fatalną passę. Wierzę, że to będzie Sokół. Chciałbym, żeby ten mecz już się odbył, bo nie możemy się go doczekać. Mam nadzieję, że teraz stworzone sytuacje będziemy zamieniać na gole, bo w Chorzowie też swoje mieliśmy i przy lepszej skuteczności wcale tam nie musieliśmy przegrać.

Po pauzie za czerwoną kartkę obejrzaną w Puławach do zespołu wraca napastnik Dawid Wojtyra, który przed rundą został wypożyczony ze Skry Częstochowa. Wiosną Wojtyra strzelił dla Sokoła już trzy gole. Niestety, w Chorzowie już ósmą żółtą kartkę w tym sezonie obejrzał Ernest Dzięcioł, więc w sobotę nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

Początek meczu o godzinie 16.

* Inne mecze 28. kolejki, piątek: KKS 1925 Kalisz - Pogoń Siedlce (19); sobota: Olimpia Elbląg - Wisła Puławy (14), Radunia Stężyca - Znicz Pruszków (15), Stal Rzeszów - Ruch Chorzów (19:35 TVP Sport), Wigry Suwałki - Hutnik Kraków (13), Chojniczanka Chojnice - Motor Lublin (17), Garbarnia Kraków - Lech II Poznań (17).

PO 27 KOLEJKACH

1. Stal 65 59:25

2. Chojniczanka 55 57:25

------------------------------

3. Ruch 53 44:24

4. Motor 51 43:21

5. Wigry 42 37:32

6. Lech II 42 30:32

------------------------------

7. Olimpia 41 30:24

8. Garbarnia 40 37:30

9. Radunia 37 41:43

10. Znicz 35 36:35

11. Pogoń 35 35:42

12. Kalisz 33 32:39

13. Wisła 33 44:45

14. Śląsk II 32 41:45

------------------------------

15. Hutnik 25 27:40

16. Pogoń 21 26:45

17. Sokół 14 20:56

18. Bełchatów* 18 17:53

* wycofał się z rozgrywek

>>> 26. kolejka III ligi, piątek: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Wissa Szczuczyn (17); sobota: Mamry Giżycko - Pelikan Łowicz (14), Znicz Biała Piska - Legionovia Legionowo (15), Legia II Warszawa - GKS Wikielec (12), Pilica Białobrzegi - ŁKS II Łódź (13), KS Kutno - Unia Skierniewice (16), Sokół Aleksandrów Łódzki - Polonia Warszawa (15), Ursus Warszawa - Błonianka Błonie (14), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Jagiellonia II Białystok (12).

>>> 21. kolejka forBET IV ligi, sobota: Mrągowia Mrągowo - Polonia Lidzbark Warmiński (16), Concordia Elbląg - Błękitni Pasym (16), Olimpia II Elbląg - Mazur Ełk (17), Błękitni Orneta - Huragan Morąg (15), Zatoka Braniewo - Jeziorak Iława (15), Polonia Iłowo - DKS Dobre Miasto (14), Pisa Barczewo - Motor Lubawa (16). Czwartkowy mecz MKS Korsze - Granica Kętrzyn zakończył się po oddaniu gazety do druku.