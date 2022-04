Udany początek wiosny

Przypominamy, że olsztyńska drużyna piętnastoosobowej odmiany rugby chce w tym sezonie powalczyć o awans do I ligi. Żeby tak się stało, musi na koniec sezonu zająć minimum drugie miejsce, które gwarantuje udział w dwumeczu barażowym zaplanowanym na czerwiec (zagrają w nim dwa czołowe zespoły II ligi).

Wiosną olsztynianie mają do rozegrania cztery mecze, no i pierwszy z nich odbył się w Rudzie Śląskiej, gdzie Res Energy Rugby Team Olsztyn do przerwy prowadził 12:8. Po zmianie stron goście nie dali sobie wydrzeć przewagi, wygrywając 17:13. - Oba zespoły popełniły mnóstwo błędów. Nie wiem, czy my ich popełniliśmy mniej, ale najważniejsze, że udało się nam wygrać. To jest dla mnie najważniejsza informacja - przyznaje trener Bors.

Warto przypomnieć, że w pierwszej rundzie olsztyński zespół także wygrał z rywalem z Rudy Śląskiej. - Tamto spotkanie było jednak zupełnie inne - ocenia Bors. - Pierwszy mecz był fajniejszy, spokojniejszy, a akcje bardziej płynne. Natomiast w rewanżu była walka oraz sporo błędów, co w naszym przypadku było efektem nieobecności aż siedmiu zawodników. Dwóch wyeliminowały kontuzje, a reszta nie mogła pojechać z powodów osobistych. Cóż, to jest sport amatorski, więc w każdej chwili może się coś wydarzyć.

Mecz 7. kolejki zostanie rozegrany w Olsztynie (23/24 kwietnia) - na stadionie przy ulicy Gietkowskiej rywalem Res Energy Rugby Team będą lubińscy Miedziowi, z którymi jesienią olsztyński zespół też wygrał. - Przed sezonem powiedzieliśmy sobie, że chcemy zająć trzecie miejsce - przypomina olsztyński szkoleniowiec. - Jednak po rundzie jesiennej nasze plany się zmieniły, bo teraz chcemy być w czołowej dwójce, by w play-offach powalczyć o awans do I ligi.

* Inny wynik II ligi: Miedziowi Lubin - Hegemon Mysłowice 7:38 (0:19).

