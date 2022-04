Jeziorak już się nie liczy?

PIŁKA NOŻNA\\\ Concordia, lider forBET IV ligi, odniosła kolejne zwycięstwo - tym razem podopieczni Krzysztofa Machińskiego wygrali w Mrągowie. Elbląski klub przegrywał do przerwy 0:1, jednak ostatecznie zdołał wywalczyć komplet punktów, a gola na wagę trzech punktów w 80. minucie strzelił Patryk Wieliczko.

- Trudno się cieszyć po porażce, ale tak naprawdę, szczególnie w organizacji gry obronnej, był to chyba nasz najlepszy mecz w rundzie wiosennej - twierdzi Mariusz Niedziółka, trener Mrągowii. - Uważam, że na jeden punkt zasłużyliśmy.

Nawet jednego punktu nie zdobył też Jeziorak, który doznał drugiej porażki na wiosnę i chyba już na dobre przestał się liczyć w walce o awans. Do największej niespodzianki doszło jednak w Ornecie, gdzie w derbach powiatu Błękitni pokonali Polonię Lidzbark Warmiński.

Smutek natomiast w Ełku, bo Mazur doznał trzeciej porażki z rzędu na wiosnę, a daleką podróż do Braniewa na długo zapamięta, bo Zatoka rozgromiła ełczan aż 6:1, tym samym rehabilitując się w oczach kibiców za dwie ostatnie wysokie porażki (2:6 z Polonią Lidzbark Warmiński i 0:4 z Granicą Kętrzyn).

* MKS Korsze - Błękitni Pasym 0:0

* Mrągowia Mrągowo - Concordia Elbląg 1:2 (1:0)

1:0 - Pietkiewicz (31), 1:1 - Joao Augusto (59), 1:2 - Wieliczko (80)

* Błękitni Orneta - Polonia Lidzbark Warmiński 2:1 (1:0)

1:0 - Zaborny (29), 2:0 - Kurywczak (53), 2:1 - Dziemidowicz (90)

* Zatoka Braniewo - Mazur Ełk 6:1 (3:0)

1:0, 2:0 - Mowczyn (13, 22), 3:0 - Szymanowski (25), 3:1 - Dzięgielewski (60), 4:1 - Rynkowski (65), 5:1 - Prochna (78), 6:1 - Rynkowski (82)

* Pisa Barczewo - Jeziorak Iława 2:1 (2:0)

1:0 - Nawrocki (6), 1:1 - Bartkowski (20), 2:1 - Nawrocki (88)

* Motor Lubawa - DKS Dobre Miasto 2:1 (1:0)

1:0 - Dąbkowski (32), 2:0 - Gajewski (60), 2:1 - Kowalski (90 k)

* Polonia Iłowo - Huragan Morąg 1:5 (1:2)

0:1 - Podgórski (17), 0:2 - Zaleski (23), 1:2 - Rynkowski (27), 1:3 - Stankiewicz (49), 1:4 - Podgórski (67), 1:5 - Kiełtyka (72)



* Olimpia II Elbląg - Granica Kętrzyn 2:2 (1:0)

1:0 - Branecki (2), 2:0 - Danowski (55), 2:1 - Strzelec (70), 2:2 - Bobrowski (87)

PO 19 KOLEJKACH

1. Concordia 45 44:12

2. Huragan 40 47:20

3. Granica 36 45:24

4. Jeziorak 35 40:19

5. Polonia L. 34 38:21

6. Mrągowia 33 42:26

7. Motor 30 29:26

8. Dobre Miasto 27 20:21

9. Pisa 26 27:29

10. Olimpia II 23 27:32

11. Polonia I. 22 32:43

12. Korsze 20 26:45

13. Zatoka 17 27:41

14. Błękitni O. 17 21:55

15. Mazur 15 28:53

16. Błękitni P. 14 22:48