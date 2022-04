Siedemnasta porażka Stomilu

* Stomil Olsztyn - Odra Opole 1:2 (0:1)

0:1 - Łukasz Kędziora (35), 0:2 - Dawid Czapliński (59); 1:2 - Merveille Fundambu (77)

STOMIL: Kacper Tobiasz - Rafał Remisz, Kevin Lafrance, Jonathan Simba Bwanga - Filip Szabaciuk (64 Maciej Dampc), Maciej Spychała, Karol Żwir, Krzysztof Toporkiewicz (46 Filip Wójcik), Hubert Sobol (46 Merveille Fundambu), Łukasz Moneta - Patryk Mikita (74 Jakub Tecław)



Przed meczem nadzieje były spore - nowy szkoleniowiec poznawał zespół i wspólnie ze współpracownikami opracowywał strategię na Odrę, zapowiadając walkę o zwycięstwo. Tak jak każdy trener przed każdym meczem.

Niestety, w 35. minucie to goście wyszli na prowadzenie, gdy dośrodkowanie z rzutu wolnego wykorzystał Łukasz Kędziora, który celnym uderzeniem głową pokonał Kacpra Tobiasza.

Po przerwie zakotłowało się w polu karnym Odry po ataku Wójcika, potem jeszcze dobijał Łukasz Moneta, ale ostatecznie piłka do siatki nie wpadła. Niestety, zdecydowanie skuteczniejsi byli goście, którzy tym razem gola zdobyli po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Co prawda pierwszy strzał Odry wylądował na poprzeczce, ale już dobitka Dawida Czaplińskiego była celna.

W 76. minucie Fundambu dobił piłkę po strzale z rzutu wolnego i na chwilę odżyły nadzieje olsztyńskich kibiców. Nic z tego, do wyrównania nie doszło, więc w tabeli Stomil spadł na przedostatnie miejsce.

We wtorek Stomil zagra na wyjeździe z Resovią (18).

** Piątkowe rewelacje o nowym stadionie w Olsztynie oraz o włączeniu Wojciecha Kowalczyka, byłego piłkarza Legii, do sztabu szkoleniowego Stomilu oczywiście były autorstwa redaktora Prima Aprlilisa:-)



26. kolejka I ligi

* Sandecja Nowy Sącz - Korona Kielce 2:2 (Boczek 50, Zjawiński 79 - Podgórski 65 k, Łukowski 81), Podbeskidzie Bielsko-Biała - ŁKS Łódź 1:1 (Biliński 62 - Trąbka 60), Miedź Legnica - Resovia 2:1 (Zapolnik 43, Hilbrycht 45 s - Mikulec 31), GKS Katowice - Górnik Polkowice 1:2, Zagłębie Sosnowiec - GKS Jastrzębie (sobota, 20:30)

* Niedziela: Chrobry Głogów - Puszcza Niepołomice (12:30 Polsat Sport), Widzew Łódź - GKS Tychy (15), Arka Gdynia - Skra Częstochowa (18).