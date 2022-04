Wiosną Sokół jeszcze nie wygrał

PIŁKA NOŻNA\\\ W zeszłym tygodniu drugoligowy Sokół rozegrał najsłabsze spotkanie w rundzie wiosennej pod wodzą Wojciecha Figurskiego (0:2 z Wisłą Puławy). Okazja do rehabilitacji już w sobotę (g. 16), bo do Ostródy przyjedzie Znicz Pruszków.

Podopieczni Wojciecha Figurskiego cały czas wierzą, że uda im się pozostać w II lidze, ale szanse na to są więcej niż mizerne. Sokołowi pozostaje więc jedynie walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, by pozostawić po sobie dobre wrażenie. A dobra postawa piłkarzy na koniec sezonu może zaprocentować jakimś dobrym transferem.

Niestety, wiosną Sokół zdobył tylko jeden punkt, chociaż za swoją grę jest chwalony - był przecież blisko sprawienia niespodzianki w wyjazdowym meczu ze Stalą Rzeszów.

Ale za pochwały punktów nie dają, w efekcie drużyna Wojciecha Figurskiego do bezpiecznej strefy traci już 17 oczek! I wciąż czeka na pierwsze wiosenne zwycięstwo...

- O porażce z Wisłą chcemy jak najszybciej zapomnieć - przyznaje trener Figurski. - Zagraliśmy słabo i w obronie, i w ataku. Do tej pory stwarzaliśmy sporo sytuacji podbramkowych, jednak w tym meczu ich nie było. Jest w nas sportowa złość - chcemy zagrać na miarę naszych możliwości, by się zrehabilitować.

Jednak o rehabilitację będzie trudno, bo Znicz ma w składzie kilku doświadczonych piłkarzy z przeszłością nawet reprezentacyjną. Do Ostródy przyjadą m.in. Igor Lewczuk, były gracz Legii Warszawa i francuskiego Bordeaux, oraz Mateusz Możdżeń, który z Lechem Poznań zdobywał mistrzostwo Polski.

- Na wiosnę piłkarze z Pruszkowa nieźle się spisują, bo zaczęli od dwóch zwycięstw (2:0 z Garbarnią i 1:0 z Pogonią Grodzisk - red.). - docenia rywali Figurski. - Potem wygrali 5:0 w Kaliszu i potrafili odrobić starty 0:2 na 2:2 z Wigrami Suwałki (wcześniej przegrali 0:1 z Chojniczanką - red.). Doświadczenie jest po stronie gości, my jednak liczymy na naszą fantazję. Chcemy zapunktować, a ja wierzę w potencjał moich piłkarzy.

Sokół zagra bez Dawida Wojtyry, który za czerwoną kartkę musi pauzować minimum dwa spotkania.

* 26. kolejka, sobota: Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca (16), Stal Rzeszów - Wisła Puławy (19), Sokół Ostróda - Znicz Pruszków (16), KKS 1925 Kalisz - Śląsk II Wrocław (17), Chojniczanka Chojnice - Hutnik Kraków (19:30), Pogoń Grodzisk Maz. - Pogoń Siedlce (16), Garbarnia Kraków - Motor Lublin (16); niedziela: Wigry Suwałki - Ruch Chorzów (14.55 TVP Sport); Lech II Poznań - GKS Bełchatów 3:0 (walkower).



PO 25 KOLEJKACH

1. Stal 58 56:24

2. Chojniczanka 51 54:23

----------------------------

3. Ruch 47 39:24

4. Motor 45 41:21

5. Lech II* 42 30:30

6. Wigry 39 36:30

----------------------------

7. Garbarnia 37 34:29

8. Olimpia 37 28:24

9. Radunia 35 40:42

10. Znicz 33 33:32

11. Wisła 32 43:42

12. Śląsk II 32 40:41

13. Pogoń S. 31 33:41

14. Kalisz 30 29:36

------------------------------

15. Hutnik 22 23:37

16. Pogoń G. 21 25:42

17. Sokół 13 18:51

18. Bełchatów** 18 17:50

* mecz więcej ** wycofał się z rozgrywek