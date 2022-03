"Człowiek stoi z boku i w to nie wierzy". Sokół zagrał najgorszy mecz ligowy w tym roku

W 25 kolejce II ligi Olimpia Elbląg pauzowała i zgarnęła trzy walkowerowe punkty za mecz z wycofanym z rozgrywek GKS-em Bełchatów. Grał za to Sokół.

Wisła Puławy — Sokół Ostróda 2:0 (1:0)

1:0 — Puton (42), 2:0 — Kona (48)

SOKÓŁ: Kąkolewski — Dowgiałło (67 Żyznowski), Mazurowski (57 Dymerski), Klimek, Dzięcioł (67 Turek), Mysiorski, Skórecki, Kurowski (46 Rugowski), Święty (67 Rogala), Słupski, Wojtyra,

Zespół z Ostródy mógł objąć prowadzenie już na początku meczu, ale Jakub Mysiorski nie skorzystał z prezentu bramkarza Wisły i w fatalny sposób podał do Wojtyry. Piłka pierwszy raz ugrzęzłą w bramce bronionej przez Dominika Kąkolewskiego za sprawą Ednilsona, ale arbiter spotkania Piotr Rzucidło z Warszawy słusznie dopatrzył się w tej sytuacji pozycji spalonej.

Wisła objęła prowadzenie w 41 minucie. Fatalnie zachowała się obrona Sokoła, która praktycznie podarowała gospodarzom gola. Do protokołu sędziowskiego z trafieniem na 1:0 wpisał się Krystian Puton.

W 45 minucie z boiska, drugi raz z rzędu tej wiosny (w poprzednim meczu z Radunią Stężyca także) wyleciał Dawid Wojtyra. Tym razem zawodnik Sokoła dostał jednak bezpośrednio czerwoną kartkę , za niebezpieczny faul w środkowej strefie boiska. To praktycznie przekreśliło szanse Sokoła na odrobienie strat w tym meczu.

W drugiej połowie drużyna z Puław szybko rzuciła się na rywala i podwyższyła prowadzenie. Niefrasobliwość obrony Sokoła bez litości wykorzystał Maciej Kona. Do końca spotkania gospodarze spokojnie kontrolowali jego przebieg i zasłużenie zdobyli komplet punktów.

— Początek meczu był bardzo nerwowy w wykonaniu obydwu zespołów — powiedział po spotkaniu Wojciech Figurski, trener Sokoła. — W pierwszych 20-30 minutach obydwie drużyny miały problem z wymianą kilku podań. Gra była chaotyczna z obu stron, brak było jakości czysto piłkarskiej. Koncertowo sami sobie zepsuliśmy ten mecz. Teraz zajęło to nam trzy minuty, a ostatnio dwie. Najpierw nie potrafimy wybić prostej piłki, gdzie mamy przewagę w polu karnym i dostajemy bramkę, wydaje się, że do szatni. Potem dostajemy czerwoną kartkę. To zdecydowało o tym, jak wyglądała druga połowa. Wisła przeprowadziła więcej składanych akcji, a do tego popełniamy takie błędy w polu karnym, że człowiek stoi z boku i w to nie wierzy — dodaje szkoleniowiec ostródzkiego zespołu.

To było najsłabsze spotkanie w wykonaniu piłkarzy Sokoła w tej rundzie, ostródzianie ani przez moment nie przypominali drużyny z poprzednich wiosennych meczów ligowych. Kolejna okazja do zdobycia punktów to domowy pojedynek ze Zniczem Pruszków, który zaplanowano na 2 kwietnia. Początek spotkania w Ostródzie o godzinie 16:00.

POZOSTAŁE WYNIKI 25 KOLEJKI:

• GKS Bełchatów — Olimpia Elbląg 0:3 (walkower, GKS wycofał się z rozgrywek)

• Motor Lublin — Lech II Poznań 2:1 (0:0)

• Pogoń Siedlce — Garbarnia Kraków 0:2 (0:0)

• Hutnik Kraków — Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:0 (0:0)

• Śląsk II Wrocław — Chojniczanka Chojnice 1:2 (1:0)

• Znicz Pruszków — Wigry Suwałki 2:2 (1:2)

• Radunia Stężyca — Stal Rzeszów 1:3 (0:2)

• Ruch Chorzów — KKS 1925 Kalisz 1:0 (1:0)

PO 25 KOLEJKACH

1. Stal 61 56:24

2. Chojniczanka 51 54:23

3. Ruch 47 39:24

4. Motor 45 41:21

5. Wigry 39 36:30

6. Lech II 39 27:30

7. Garbarnia 37 34:29

8. Olimpia 37 28:24

9. Radunia 35 40:42

10. Znicz 33 33:32

11. Wisła 32 43:42

12. Śląsk II 32 40:41

13. Pogoń 31 33:41

14. Kalisz 30 29:36

15. Hutnik 22 23:37

16. Pogoń 21 25:42

17. Sokół 13 18:51

18. Bełchatów* 15 17:47

• GKS Bełchatów wycofał się z rozgrywek

Emil Marecki